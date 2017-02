Westgård etter 58.-plass i VM: – Nå blir det spa, massasje og det som er. Så får vi se om det blir en happy ending til slutt

– Hva skal man si. Jeg følte meg okei på oppvarmingen, men så fikk jeg en klassisk overtenning før start. Man overvurderer seg selv og går over evne. Man føler det går lett på førsterunden, men så fikk jeg fullstendig hammeren på runde to. Da så jeg stjerner og det som var. Da handlet det bare om å komme seg til mål på en god måte, sier Thomas Hjalmar Westgård.

Lekværingen orket ikke å deppe etter løpet. Han klarte målet med å være blant de 60 beste på 30 kilometer med skibytte.

– Jeg skal ikke gå rundt å sutre i et VM – det blir for dumt. Det er en stor opplevelse å få gå her. Selv om jeg er ti minutter bak de beste, så tror jeg aldri det har blitt gått så fort som det ble gjort i dag.

På oppløpet valgte en svært sliten Westgård å takke publikum. Han hilste og bukket flere ganger til de 35.000 tilskuerne som var i Lahti i dag.

– Jeg fikk en fantastisk støtte i dag. Jeg hadde det fryktelig tungt underveis. Hadde dette vært et kretsrenn vet jeg ikke om jeg hadde klart å presset meg så mye. Jeg måtte jo derfor takke publikum på oppløpet, sier Westgård.

– Hva skal du nå gjøre de neste dagene før 15 kilometeren på onsdag?

– Nå blir det spa, massasje og det som er. Så får vi se om det blir en happy ending. Jeg skal i hvert fall finne på noe, smiler Westgård.

Russisk gull

Lørdagens 30 kilometer skibytte ble et drama uten like.

De norske løperne hadde på forhånd håpet at de skulle klare å gå fra Ustjugov på klassiskdelen av lørdagens skiathlon, men russeren lot ikke nordmennene slippe unna.

Etter skibyttet var det fortsatt flere løpere som hang med, men på en måling etter 20 kilometer hadde Ustjugov og Sundby sikret en luke på rundt fire sekunder til forfølgerne.

Tetduoen holdt et høyt tempo, og ved neste måling hadde de et forsprang på nesten 11 sekunder til Krogh på tredjeplass.

Stor dramatikk

Sundby forsøkte et rykk i den siste lange bakken før mål, men Ustjugov svarte kontant på Røa-løperens forsøk. I aller siste bakke prøvde Sundby seg igjen, men han fikk et feiltak og gikk i bakken. Nordmannen knakk staven, og dermed kunne russeren gå trygt alene i mål.

Sundby var til slutt 6,7 sekunder bak russeren, mens Krogh var 31,8 sekunder bak.

Skal holde seg unna Sundby i kveld

Westgård fikk ikke med seg dramatikken på slutten, og så heller ikke Sundby i målområdet etter løpet.

– Jeg er kanskje glad for at jeg slapp å møte Martin nå. Han så nok sint ut på oppvarmingen. Jeg tror ikke jeg skal være i nærheten av han senere i dag heller. Jeg skal holde meg unna, sier Westgård.