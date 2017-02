Emil får Petter-støtte

- Det kunne ha skjedd den beste. Jeg kunne ha gjort det samme. Ikke reis hjem, sier Petter Northug jr. i en video han i dag har spilt inn og viser for alle sine følgere i sosiale medier.

Videoen hadde allerede i 18-tiden søndag vel 150.000 visninger, og nær 300.000 en knapp time senere.

- Du er fortsatt medaljekandidat på 15 km onsdag, og kan reise deg og ta revansje der. Plutselig er du til og med aktuell for stafettetappe fredag. Se fremover og drit i det som har skjedd, sier Northug, som også har opplevd sin skjerv av nedturer.

Northugs klapp på skuldra til sin förgrömmade kompis applauderes av hundrevis av fans i kommentarfeltet.

Beklager til Finland

Emil Iversen sier unnskyld til Finland på sin egen fan-side på Facebook. Der får han både ros og ris for det som skjedde under lagsprinten i VM søndag.

Dette står på Iversens Facebook-side søndag kveld: "Det ble ikke helt den dagen vi hadde håpet på. Emil skiftet spor noen tideler for sent, og det endte i et fall der han dessverre tok med seg finske Niskanen. Det er svært beklagelig, og kjedelig, at et slikt uhell hadde så mye å si resultatmessing både for Norge og Finland".

Hetses av sinte finner

"Det har haglet inn med støttemeldinger både på denne siden og andre fronter, noe Emil setter stor pris på".

Det er også lagt ut noen ord på engelsk: "Emil is extremely sad for the incident that happend, and that this affected Finland negatively. He appreciates all the support messages he has received, from both Norwegians and Finnish".

Det er også flere ubehagelige ytringer mot Iversen å finne på nettet. Det kommer fra skuffede finner som trolig så et gull forsvinne da uhellet var ute.