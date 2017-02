Norge ble nummer fem i miks-hopp

Norges miks-lag endte til slutt på femteplass i lag-hopp i Lahti søndag kveld.

I en alder av 17 år fikk Silje Opseth en vond VM-opplevelse i mixedkonkurransen for Norge.

– Det ble en ilddåp, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

På gråten

Ungjenta var på gråten etter at hun gjorde et mislykket hopp på bare 67,5 meter i finaleomgangen. Norge endte til slutt på femteplass. Opseth hoppet 80,5 meter i første omgang. Bråthen angrer ikke på at hun fikk muligheten i den finske normalbakken søndag.

– Jeg tenker at det er læring dette også. Det ble en ilddåp og en veldig tøff opplevelse for henne. Verden raste sammen et lite øyeblikk, men jeg har sett mye eldre og mer etablerte hoppere få nøyaktig samme reaksjon, sier Bråthen til NTB og fortsetter:

– Det er en del av det å ønske å bli verdens beste i noe. Det er opp- og nedturer. Vi var forberedt på at dette kunne skje. Silje er veldig skuffet over seg selv. Det var en klassisk juniorfeil.

Sluttstillingen

1. Tyskland 1035,5

2. Østerrike 999,3

3. Japan 979,7

4. Slovenia 961,4

5. Norge 877,8

6. Russland 864,0

7. Italia 848,1

8. USA 802,2

Andreas Stjernen noterte seg for 91,5 meter i første omgang, og kom ikke lenger enn 91 meter i den andre omgangen, men femteplassen var trygg.

– Prestasjonene mine var helt ok. Jeg prøver det jeg kan, men får det ikke helt til, sa Stjernen til NRK.

Norges lag i mikskonkurransen besto i utgangspunktet av Silje Opseth, Daniel-André Tande, Maren Lundby og Johann André Forfang. Sistnevnte ble imidlertid syk og ble erstattet på kort varsel av Andreas Stjernen.

Første omgang:

1. Tyskland 508,6

2. Østerrike 490,7

3. Japan 482,2

4. Slovenia 460,3

5. Norge 442,8

6. Italia 432,2

7. Russland 422,0

8. USA 403,8

Helse går foran

På grunn av sykdom ble Andreas Stjernen plutselig med på laget, selv om han opprinnelig hadde hoppet seg ut av Norges lag. Men sykdom på Johann André Forfang gjør at Sprova-hopperen kommer inn som erstatter.

– Johann André følte seg ikke bra før dagens konkurranse. Vi har derfor latt helse gå foran og setter inn reserve Andreas Stjernen som sistemann på laget, opplyser Bjørn Einar Romøren søndag.