Norge nummer fem før andre omgang

Norges miks-lag ligger på femteplass etter førsteomgang i lag-hopp i Lahti søndag kveld.

- 40 poeng bak bronsen. Det er mye. Men hvis vi tar 10 poeng per hopper, så går det. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle hoppe en times tid før konkurransen. Kom meg greit gjennom det. Hoppet er sånn halvveis. Det er litt å gå på, sa Andreas Stjernen til NRK etter første omgang.

Norges lag i mikskonkurransen besto i utgangspunktet av Silje Opseth, Daniel-André Tande, Maren Lundby og Johann André Forfang. Sistnevnte ble imidlertid syk og ble erstattet på kort varsel av Andreas Stjernen.

Stemte ikke

17 år gamle Opseth var først ut og landet på 80,5 meter. Det holdt til åttendeplass etter første gruppe. Tyskland var i ledelsen.

Tande fikk det heller ikke til å stemme i VM-bakken. Kongsberg-hopperen strakte seg til 91 meter, og tok Norge opp på sjuendeplass. Tyskland beholdt ledelsen.

Lundby klarte ikke gjøre det særlig mye bedre, men 90,5 meter sørget for at Norge var nummer fem før Stjernen skulle sette utfor.

Stjernen noterte seg for 91 meter, og han sørget for at Norge beholdt femteplassen etter første omgang.

Stillingen etter første omgang:

1. Tyskland 508,6

2. Østerrike 490,7

3. Japan 482,2

4. Slovenia 460,3

5. Norge 442,8

6. Italia 432,2

7. Russland 422,0

8. USA 403,8



Øvrige land får ikke hoppe andre omgang.

Helse går foran

På grunn av sykdom ble Andreas Stjernen plutselig med på laget, selv om han opprinnelig hadde hoppet seg ut av Norges lag. Men sykdom på Johann André Forfang gjør at Sprova-hopperen kommer inn som erstatter.

– Johann André følte seg ikke bra før dagens konkurranse. Vi har derfor latt helse gå foran og setter inn reserve Andreas Stjernen som sistemann på laget, opplyser Bjørn Einar Romøren søndag.