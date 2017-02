Sponsoren fikk fram smilet til Emil

– Jeg fortalte Emil at det kommer flere sjanser. At dette går veldig bra og at vi er klar for OL i Pyeongchang og VM i Seefeld, sier Trond Tomassen.

Normilk har i over ti år vært en av Eldar Rønnings største sponsorer, men etter at skogningen la skiene på hylla i vår, var tiden moden for å satse på en ny nordtrønder. Da bestemte Thomassen at han ville støtte Emil Iversen.

– Trist

Thomassen har vært på plass i Lahti siden onsdag, og reiser hjem mandag. På den tiden har han sett Emil Iversen falle to ganger på oppløpet. Det verste var nok da Iversen falt fra gullet på søndagens lagsprint.

– Vi har hatt det kjempeartig her i Lahti, bare fryktelig trist det som skjedde i dag. Det som skjedde i dag kan skje alle, sier Thomassen.

Norge tok fjerdeplass på søndagens lagsprint, og deltok derfor ikke på kveldens medaljeseremoni. Men både Iversen og Johannes Høsflot Klæbo stilte opp i NRK-studioet nede i sentrum, og etterpå fikk den norske pressen et par minutter med Iversen.

Reiserikke hjem

Etter lagsprinten uttalte 25-åringen at han skulle reise hjem fra Lahti. Nå er tonen en annen.

– Jeg må vel dra tilbake til utøverhotellet.

– Har du fått roet deg?

– Jeg har fått roet meg litt og snakket med Tor Arne (Hetland). Jeg har funnet ut at jeg tar noen dager til på den fine plassen Vierumäki. Det er jo så fint der, så det er ikke noen bedre plass å være på, sa Iversen noe ironisk.

–Hvordan har timene etter løpet vært?

– Det har egentlig vært litt fine timer. Jeg har fått mange støttemeldinger med veldig fine beskjeder. Det hjelper veldig på.

– Du fikk se fallet i studioet. Hvordan var det?

– Det var kjedelig. Ikke artig akkurat artig å se.

– Går du 15-kilometeren?

– Jeg vet ikke om jeg er kvalifisert.

– Har du lyst?

– Ja.

– Stafetten da?

– Hehe. Ja. Jeg har selvfølgelig lyst til å gå den. Men det må i hvert fall gå ti år før Skiforbiundet tar meg ut på en stafett igjen. Dette har satt sine spor.

– Hva vil du si til nasjonen Norge?

– Det er bare å beklage. Jeg gjorde mitt beste. Jeg og Johannes fulgte planen til punkt og prikke. Mange har spurt om vi ville gjort noe annerledes, men vi viser at laget her er god nok til å kjempe om gull. Vi gjorde som planlagt, men jeg ble felt av et lite uhell.

– Hvordan var det å møte familien etter løpet?

– Det er veldig godt å ha familien her da det gikk tungt en periode her.