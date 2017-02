Stjernens dramatiske oppladning til hopprennet

Norges miks-lag endte til slutt på femteplass i lag-hopp i Lahti søndag kveld.

Norges lag i mikskonkurransen besto i utgangspunktet av Silje Opseth, Daniel-André Tande, Maren Lundby og Johann André Forfang. Sistnevnte ble imidlertid syk og ble erstattet på kort varsel av Andreas Stjernen.

– Dette var en spesiell oppladning til et hopprenn, innrømmer Stjernen til Trønder-Avisa.

– Jeg følte meg litt som Bent Leikvold da jeg kom. Han vant vel til slutt da han var reserve. Jeg var en dårlig utgave han.

Drakk brus da sjefen ringte

Stjernen fikk beskjed en time før rennstart at han måtte delta i mikskonkurransen.

– Jeg spiste og drakk brus på hotellet da Stöckl ringte. Han ga meg beskjed om at jeg måtte snarest ha meg til bakken, sier Sprova-hopperen.

– Først måtte jeg finne alt utstyret jeg måtte ha med meg - og det var ikke enkelt. Det var kaos, men jeg kom meg hit etter at Tom (Hilde) og Robert (Johansson) kjørte meg hit.

Ikke fornøyd med femteplass

Andreas Stjernen noterte seg for 91,5 meter i første omgang, og kom ikke lenger enn 91 meter i den andre omgangen

– Jeg føler ikke at oppladningen preger meg i dag. Jeg føler jeg hopper bedre enn lørdag (nummer 17 i normalbakken lørdag), men jeg skulle gjerne gjort det bedre, sier Stjernen.

Tyskland vant mikskonkurransen foran Østerrike og Japan. Norge var over 100 poeng unna bronsemedaljen med sin femteplass.

– Vi er ikke fornøyd med å bli nummer fem, men vi hadde ikke forventet noe bedre heller. Det er et amputert lag fra det laget som tok sølv i Falun. Vi gir det vi, men det er ikke godt nok for medalje, sier Stjernen.

I en alder av 17 år fikk Silje Opseth en vond VM-opplevelse i mixedkonkurransen for Norge.

Ungjenta var på gråten etter at hun gjorde et mislykket hopp på bare 67,5 meter i finaleomgangen. Norge endte til slutt på femteplass. Opseth hoppet 80,5 meter i første omgang. Bråthen angrer ikke på at hun fikk muligheten i den finske normalbakken søndag.