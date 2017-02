Emil Iversen hadde en meget tung dag på søndag. Etter å ha falt i siste sving og rotet bort det som så ut til å bli en sikker norsk medalje på lagsprinten, ville 25-åringen reise hjem. Landslagsledelsen ville ikke innvilge det ønsket og på søndag kveld uttalte Iversen at han blir værende i VM noen dager til.

Etter uhellet på lagsprinten har det haglet inn støttemeldinger til ulykkesfuglen fra Meråker. Det på sms, Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat.

– De siste timene har egentlig vært litt fine. Jeg har fått masse støttende meldinger og mange fine beskjeder. Det hjelper veldig på det, sa Emil Iversen til den norske pressen søndag kveld.

– Det er mange som syns jeg er en bra kar og en bra skiløper. Jeg må stå på videre og tenke på det jeg har fått til, så kommer det nye renn. Ja, det er vel ikke så mange idrettsutøvere som ikke har vært ute for en nedtur eller to.

La ut melding til fansen

Mandag hadde Iversen en mediefri dag, og på kvelden ga 25-åringen et lite livstegn fra seg da han valgte å takke for støtten. På sin egen Instagram-profil la 25-åringen ut et bilde av seg selv fra Midtnorsk i 2003 med følgende tekst.

«Tusen takk for alle hyggelige meldinger. Har gjort mitt beste siden æ va liten gutt, og i går va det nesten bra nok te å bli verdensmester. Love å kom sterkere tilbake i et senere mesterskap #ThankYouAll «WhenYouTryYourBestButDontSucceed», skrev Iversen.

To timer etter at innlegget ble publisert hadde Iversen allerede fått over 7.000 likes og over 230 meldinger – de aller fleste var støttende meldinger.

Store oppslag i Finland

25-åringen kjempet om gullet mot Finland, og saken fikk naturlig nok stor oppmerksomhet dagen derpå. Avisen Iltaleti kjørte på sin forside et bilde av kollisjonen mellom Niskanen og Iversen, med tittelen «Gull-ranet».

Iltalehti skriver også at finske eksperter har vært nådeløse i tilbakemeldinger. Flere andre finske aviser var nådeløs mot Iversen.

Iversen har sin egen fanklubb, og på den siden har det haglet inn mange meldinger det siste døgnet. De aller fleste meldingen har vært positiv, mens noen er fly forbannet.

«Du er en fiende nummer en til oss. Vi glømmer deg aldri», skriver en finne.

«Aldri kom tilbake til Finland igjen», skriver en annen.

«Du kommer til å gi oss mange flotte idrettsopplevelser. Du stilte opp i intervjuer og vi ønsker deg lykke til videre»

«Gode idrettsfolk reiser seg. Var aldri i tvil om at du var en idrettsmann av ypperste klasse. Takk for all idrettsglede fram til nå, og i årene som kommer. Heier på deg».