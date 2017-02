– Håper mamma og mormor ikke ser dette TV-innslaget

Hver dag under VM på Ski lager humorgutta Nicolay André Ramm og Robin Bryntesson nettserien «Helt Ramm – Lahtikrampe» på NRK.no.

Dette er en serie som viser at de norske utøverne har selvironi og masse humor. Programmet er ute etter å vise mennesket bak prestasjonen – og er ikke så opptatt av resultatene i Lahti.

Dorull og sexdukker

Tirsdag kveld ble det lagt ut en ny episode, der Emil Iversen virkelig får gjennomgå. Se innslaget i videovinduet. Hele episoden ser du HER

For et år siden ble Iversen avbildet i Trønder-Avisa med en dorull på gutterommet. Dette ville selvsagt Ramm lage et humorinnslag på. Derfor trappet NRK-teamet opp på døra til Iversen og laget et meget drøyt innslag om doruller og sexdukkker.

– En ulykke kommer sjelden alene, og nå har det vært en del ulykker for meg. Forhåpentligvis kommer den siste ulykken fra meg i kveld. Jeg skal være ærlig å innrømme at jeg er litt spent på hvordan det går, sier Emil Iversen til Trønder-Avisa.

– Jeg tror ikke akkurat at familien til Emil gleder seg, men jeg tror nok at Emil kommer godt ut av det, sier programleder Nicolay André Ramm.

Det drøyeste NRK-innslaget

Cirka en halv million seere følger med på serien.

– Jeg må si jeg er spent på responsen av innslaget til Emil. Det er vel det drøyeste vi noen gang har laget, innrømmer Ramm.

– Emil synes at dorullen var moro å tulle med, og han er vel den beste skuespilleren vi har hatt med å gjøre når det kommer til disse innslagene. Han var helt rå.

25-åringen fra Meråker er spent på hvordan hans mor Unni og mormor Birgit Hovdal vil reagere.

– Det er de to jeg er bekymret for. Jeg håper ikke at mamma og mormor ser dette TV-innslaget, sier Iversen.