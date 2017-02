– Nå vil jeg hjem så fort som mulig

Emil Iversen har vært langt nede etter uhellet som kostet både han og Johannes Høsflot Klæbo en VM-medalje på søndagens lagsprint. 25-åringen sov knapt natt til mandag og var ikke tilgjengelig for pressen dagen derpå.

Derfor ble Iversen vraket Emil Iversen får ikke gå onsdagens 15 kilometer klassisk.

På tirsdagens pressekonferanse ble det klart at Iversen ikke får gå onsdagens 15 kilometer klassisk. Etter pressekonferansen gikk Iversen en rolig skøytetur utenfor utøverhotellet i Vierumäki. Etter økta tok han seg tid til noen minutter for å svare på spørsmål fra noen få journalister som sto og ventet. Der fikk han spørsmål om vrakingen.

– Det er kjedelig. Jeg har lenge drømt om å gå den 15-kilometeren, innrømmer Emil Iversen.

– Intensjonen har vært at Emil skulle gå. Han har vært kjempegod hele vinteren, vant i Falun, to i Ruka og har hatt to sjanser i VM nå. Han var ikke helt i draget på sprinten, selv om det var et ok resultat. Lagsprinten ble et ålreit resultat, men vi endte med valget her om å ikke la Emil gå 15-kilometeren.

Uenig med Hetland

Varden-løperen fikk beskjeden om at han ikke fikk gå søndag kveld.

– Jeg var jo litt utafor fra før, så det ble ikke så mye verre da jeg fikk beskjeden. Men da jeg fikk tenkt meg om så er det jo kjedelig. Jeg tenker kanskje det, og hører at Tor Arne sier at jeg underpresterer på lagsprinten, men hvis man ser på løpet så er jeg et fall unna fra å kjempe om et VM-gull.

– Ved siden av Sundby er det ingen som er så godt kvalifisert som deg. Synes du det er urettferdig?

– Ja, jeg er i alle fall godt kvalifisert når man ser på det som skjedde før VM. Jeg må være ærlig og si at jeg kanskje ikke er i min helt beste form

Sa ingenting før vrakingen

Iversen snakket ikke med Tor Arne på søndag før etter at han fikk beskjed om vrakingen.

– Jeg sa ingenting før han sa jeg ikke fikk gå. Vi tok en prat etter det. Jeg var da fortsatt i tvil om jeg ville gå, men da jeg fikk tenkt meg om så skjønner man at man vil gå hvis man får sjansen. Men det er fire herlige løpere som står på start og jeg gleder meg til å se på dem. Det er sterke gutter som går, sier Iversen.

– Kunne du ha kjempet om medalje på 15-kilometeren?

– Hadde jeg vært i form så kunne jeg ha vært en av de norske som kunne bevist at jeg hadde kjempet om medalje der, sier Iversen.

– Blytung

Etter tirsdagens treningsøkt innrømmer Iversen at det var blytungt å trene i løypene rundt Vierumäki.

– Det er jo blytungt å gå her nå. Jeg blir nok å dra hjem ganske fort. Det blir nok ikke stafett på meg, og jeg tror heller ikke at jeg er i Lahti når stafetten er.

–Når reiser du hjem?

– Det vet jeg ikke. Så fort det lar seg gjøre.

– Hvordan har du hatt det etter lagsprinten?

– Jeg har det etter forholdene greit, men jeg har jo mislyktes totalt i mesterskapet. Det er jo kjedelig. Folk sier det bare er et skirenn, men dette er livet mitt og jeg legger ned all min tid for å bli så god som mulig. Jeg har gjort alt jeg kunne for å prestere her, så det er dritkjipt å ikke ha levert, sier Iversen.

– Hvor mye har du tenkt på det halve sekundet før du kunne byttet spor og vunnet løpet?

– Jeg prøver å tenke minst mulig på det negative, men det er klart at når man setter seg ned og tenker skjønner man at det er små marginer. Han kunne suset forbi meg i hvilket som helst spor, så kunne jeg tatt bakskiene hans. Da hadde jeg vunnet, sier Iversen.

– Er du skuffet, sint eller lei deg for vrakingen?

– Jeg er lei meg, ikke noe sint på noen, sier han.