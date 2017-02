Derfor ble Iversen vraket

Det ble klart på tirsdagens pressekonferanse i Viuerimäki. Der ble det klart at Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Johannes Høsflot Klæbo skal forsvare de norske fargene på 15-kilometeren.

– Det er disse fire vi tror går 15 kilometer fortest, sier Tor Arne Hetland.

Ikke prestert godt nok i VM

Iversen ble nummer to på tilsvarende distanse i Ruka før jul, vant den klassiske tremila i Falun for en måned siden, men er nå altså ikke funnet god nok til 15-kilometeren i VM. I VM har ikke Iversen bevist hva han er god for. På sprinten røk han ut i semifinalen, mens på lagsprinten falt han noen hundre meter før mål og rotet bort en klar VM-medalje.

Landslagstrener Tor Arne Hetland begrunner valget om å vrake Iversen slik:

– Intensjonen har vært at Emil skulle gå. Han har vært kjempegod hele vinteren, vant i Falun, to i Ruka og har hatt to sjanser i VM nå. Han var ikke helt i draget på sprinten, selv om det var et ok resultat. Lagsprinten ble et ålreit resultat, men vi endte med valget her om å ikke la Emil gå 15-kilometeren.

– Hvem var det som overtok Emils plass. Didrik eller Johannes?

– Intensjonen var at Emil skulle gå, men han har hatt en dalende form. Hvem som har tatt hvem sin plass ønsker jeg ikke å kommentere.

– Hvordan reagerte Emil på vrakingen?

– Han fikk vel lyst til å synke i jorda, sier Hetland.

Ingen reiser hjem

Etter løpet var Iversen tydelig på at han bare ville reise hjem, men landslagsledelsen sa at Iversen uansett vil være i Lahti fram til fredag. Nå er han trolig kun reserve på 15-kilometeren og stafetten før han reiser hjem.

– Vi trenger alle løperne til stafetten. Ingen reiser hjem før etter stafetten, sier Hetland.

Niklas Dyrhaug fikk beskjed søndag kveld at han skulle gå. Tydalingen føler ikke at han stiller på startstreken i VM på grunn av Iversens formsvikt.

- Jeg føler jeg har prestert bra over lenger tid. Det var dritkjipt å se Emil på søndag. Vi satt å så lagsprinten på TV. Det å se en kompis gå på trynet på det viset der er noe av det verste jeg har opplevd. Emil mistet en opplagt sjanse til gull, og vi har forsøkt å støttet Emil så godt vi kan, sier Niklas Dyrhaug.