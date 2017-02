Suverent VM-gull til Bjørgen på 10-kilometeren

28FEB2017TIR13:51 Suverent VM-gull til Bjørgen på 10-kilometerenID: 13508453Ytterligere oppdatert.NTB

Marit Bjørgen knuste utfordrerne og tok VM-gull på 10 kilometer klassisk foran Charlotte Kalla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Fantastisk løp

Bjørgen tok ledelsen fra første mellomtid, og det ble tidlig tydelig at langrennsveteranen skulle ta sitt 16. VM-gull.

– Det var et fantastisk løp. Dette var en av favorittdistansene min før vi kom hit, og så klarte jeg det. Jeg er så glad, sa Bjørgen i et intervju med VM-arrangøren kort tid etter målgang.

36-åringen var hele 41 sekunder raskere enn Charlotte Kalla, den svenske tittelforsvareren på distansen.

Jacobsen på tredje

Astrid Uhrenholdt Jacobsen på bronseplass var 55,5 sekunder bak lagvenninnen Bjørgen.

– Fy fader, Astrid. Det var bra disponert, lød det fra Bjørgen da hun møtte lagvenninnen i målområdet.

Heidi Weng kjempet også for medalje, men endte nesten 20 sekunder bak Jacobsen på fjerdeplass. Ingvild Flugstad Østberg var ytterligere 21 sekunder bak og ble nummer åtte.

Med to medaljer kan de norske jentene glemme fiaskoløpet på 10-kilometeren i Falun-VM for to år siden. Da smurte nordmennene seg helt bort og havnet langt nede på resultatlistene i Kallas gulløp.