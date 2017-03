En VM-stafett uten en nordtrøndersk løper er dårlig nytt for Norge

Siden VM i Val di Fiemme i 1991 har Norge dominert stort på VM-stafetten blant herrene. Siden 1991 har det blitt arrangert 13 VM-stafetter. 12 av de 13 siste VM-stafettene har endte med gull. Kun VM-stafetten i Ramsau i 1999 endte med norsk nedtur. Den gang ble Norge nummer to bak Østerrike.

Stafetten i Ramsau skiller seg ut

Trønder-Avisa har studert Norges lag på samtlige VM-stafetter siden 1991, og laget som tok sølv skiller seg ut fra samtlige. VM-stafetten i 1999 er eneste gang på de 13 siste stafettene hvor det ikke var en nordtrønder på laget.

I 1991 gikk Terje Langli fra Steinkjer på Norges gullag, mens Sture Sivertsen fra Leirådal kunne juble for stafettgull i 1993, 1995 og 1997.

I 1999 var det som kjent ingen nordtrøndere på stafettlaget, men i Lahti-VM i 2001 var Frode Estil fra Lierne med på gullaget. Han vant stafettene også i 2003 og 2005.

Etter han overtok skogningen Eldar Rønning og mosbyggen Petter Northug jr. Duoen var med å vinne stafettgull i 2007, 2009, 2011 og 2013.

Under VM i Falun 2015 ble Calle Halfvarsson knust av Northug på oppløpet. Dermed kunne mosbyggen cruise inn til nok et VM-gull på stafett.

Fredag skal det kjempes om et nytt stafettgull i VM, og for første gang siden 1999 er det ingen nordtrøndere på laget. Emil Iversen har reist hjem til Norge, mens Northug er på vei til Finland for å gå søndagens femmil.

– Et solid lag

Landslagstrener Tor Arne Hetland ventet i det lengste med å presentere laget til herrestafetten. Først torsdag ettermiddag kom svaret.

Norges lag i stigende rekkefølge er som følger: Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh.

Sundby og Krogh var sikre kort på de to skøyteetappene. I tillegg viste det seg at det skulle mye til å komme utenom Dyrhaug etter bronsemedaljen på 15-kilometeren i klassisk stil. Tydal-løperen går andreetappen på VM-stafetten for Norge.

– Han har vært på blokka hele tiden, men når du kommer på pallen to dager før stafetten er du selvsagt i oppstillingen, sa Hetland til pressen torsdag.

– Vi føler at vi har tatt ut et solid lag, sier herretrener Eirik Myhr Nossum.

Hetland ikke bekymret

Trønder-Avisa stilte trenerne følgende spørsmål: Frykter de at det ikke blir gull ettersom det ikke er noen nordtrøndere på laget.

– Tydalsfjellene grenser til Nord-Trøndelag, så jeg tror dette går fint. Det er ingen grunn til å bekymre seg, sier Hetland.

– Jeg har børstet skiene mine og er klar til å steppe inn hvis det blir sykdom, sier Nossum som er fra Inderøy.

Norge går selvsagt for gull på stafetten.

-– Vi går jo for gull. Men herrestafettene har i senere tid vist seg å være en tett batalje med små marginer. Våre fire menn er nødt til å ha et maksløp hvis vi skal vinne, sier Nossum.

Vil gå fra alle

Norge ambisjoner om å gjøre som kvinnene. Nemlig å gå fra konkurrentene.

– Vi har ambisjoner om å skrelle av lag etter lag, og forhåpentligvis slippe unna en spurt, sier Hetland.

– Hvordan vurderer du Krogh som ankermann - sammenlignet med en Northug i toppform?

– Det er vanskelig å si. De har litt av den samme profilen begge to. Jeg tror det hadde blitt 5–5.

– Er du like trygg nå som hvis Northug hadde stilt?

– Ja.

Ankermann Finn Hågen Krogh ser fram til ankeretappen.

- Jeg har forberedt meg på best mulig måte. Jeg er foreredt på alle mulige scenarioer.

Hvor sikker er du på at du slår Ustiugov på oppløpet?

- Det er 50 prosent sjanse.

Bare 50/50?

- Jeg synes det er bra odds mot Ustiugov, sier Krog.