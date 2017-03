Stjernen på fjerdeplass

Det var østerriker Stefan Kraft som ledet storbakke-VM i hopp etter førsteomgangen torsdag, og sikret seg også seieren.

Men fra Stjernen og fram til vinneren skilte det bare om lag tre poeng.

Fornøyd landslagssjef

Landslagssjef Clas Brede Bråthen mente Andreas Stjernen hadde tatt ut sitt aller beste i begge hoppene, men at marginene ikke var på 28-åringens side.

– Her er det så jevnt at det er vindkompensasjonen som avgjør. Andreas gjør sine to beste hopp i Lahti i konkurransen. Vi får bare ta med oss den gode hoppingen inn i lørdagens lagkonkurranse der det meste kan skje. Det er fire sterke nasjoner som kjemper om medaljene, men sjansen er vel stor for at vi havner på fjerdeplass, sier landslagssjefen med hentydning til at marginene gikk i mot Norge torsdag.

– Hvordan tror du Andreas takler fjerdeplassen?

– Han er en person som neppe går inn i noen dyp depresjon på grunn av dette. Dette takler Andreas helt sikkert utmerket, og er klar til ny dyst lørdag, sier Bråthen.

Store forventninger

De norske forventningene var store etter en meget solid 1. omgang. Stjernen viste opp 129 meter i sitt andre hopp. Han gikk inn som andremann da tre mann gjensto. Dermed var det spenning på høyt nivå for nordmannen, men det endte med den trauste fjerdeplassen.

Han var bare seks tideler fra bronsemedaljen. Den tok Piotr Zyla (Polen). Tysklands Andreas Wellinger sikret seg sølvet. Han var 1,3 poeng bak Kraft. Anders Fannemel fikk en VM-opptur med sin femteplass i storbakken.

– Prestasjonene til Andreas og Fannemel og for så vidt de andre norske, er årsbeste for oss. Det er marginer. Vi kunne hatt to mann på pallen, sa sportssjef Clas Brede Bråthen.

Kraft forsvarte ledelsen fra 1. omgangen, og han ble dermed dobbeltvinner individuelt i Lahti.

Solid

Anders Fannemel viste seg virkelig fram. Han hadde tunge forhold i førstehoppet. Fannemel dro seg til 127 meter i finaleomgangen der han gliste godt etterpå.

Hornindal-gutten hoppet seg solid opp og ble nummer fem.

Johann André Forfang klarte ikke å følge opp et meget godt førstehopp. Med 122,5 meter i finalen falt han nedover på lista og ble svakest av de norske med elleve mann foran seg.

Opp

Daniel André Tande var Norges største håp før rennet. Han rettet opp mye av inntrykket med 129,5 meter i andrehoppet, men han havnet likevel godt etter teten tross et realt jafs på resultatlista til 10.-plassen.

Norge har ikke vunnet storbakke-VM siden Tommy Ingebrigtsen gjorde det i 1995.

Den norske laginnsatsen torsdag gjør at Norge bør ha forventninger om medalje – hvorfor ikke