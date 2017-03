Northug hyller arvtakeren

– Det var utrolig artig. Jeg fikk se avslutningen. Det var utrolig artig å se måten det ble gjort på, og at Finn på eksemplarisk vis klarte å holde unna for Ustjugov, sier Northug til VG på flyplassen i Helsinki.

Mosbyggen fikk se deler av konkurransen. 31-åringen landet i Helsinki kort tid etter at herrestafetten var over.

Norge mot Russland

Stafetten ble en ren duell mellom Norge og Russland. Det tok ikke så veldig lang tid av førsteetappen før de to lagene stakk fra feltet.

Tønseth og Niklas Dyrhaug gjorde en bunnsolid jobb og ga Martin Johnsrud Sundby et flott utgangspunkt før tredjeetappen. Sundby fikk en luke på Aleksej Tsjervotkin, og vekslet 17,7 sekunder foran russerne.

Ustjugov startet beintøft i jakten på Finn Hågen Krogh, men så økte Norges forsprang igjen. Så kom Ustjugov med et nytt støt, men det blåste over. Krogh var ankermann for første gang i mesterskap, og han gjorde jobben strålende med et jevnt løp. Han disponerte løpet perfekt og ble ikke stresset over å ha en jagende Ustjugov bak seg. Russeren kom aldri i posisjon til at det skulle bli snakk om noen spurtduell. Russland fikk sølvet.

– Jeg var mer bekymret ute på sisterunden og delvis i starten, for da så Sergej fryktelig sterk ut, men det så ut som Finn klarte å svare og utligne farten Sergej satt opp, så det var veldig imponerende, sier Northug til VG.

Sendte ut gratulasjoner

Der fortalte 31-åringen at han allerede har sendt ut gratulasjoner til Didrik, Niklas, Martin og Finn Hågen.

– Jeg har sendt en gratulasjon og synes det var artig at de klarte å holde unna for Russland. Det er viktig å vinne herrestafettene. Det henger høyt. Av alle stafettene i mesterskap så er den viktig å vinne. Det er artig for laget og ikke minst for Finn som er debutant.

– Hvordan skal du ta tilbake ankeretappen?

– Det blir vanskelig. Jeg tror bare vi må la Finn passe på den etappen for Norge, sier Petter Northug, som har gikk alle ankeretapper i mesterskap for Norge mellom 2007 og 2015.

Føler seg bra

Søndag går han femmila i Lahti.

– Jeg føler meg bra og har fått tilbake overskuddet etter sprinten. Nå er det bare om å gjøre ting riktig fram til søndag.

– Hva forventer du?

– Jeg er avhengig av fastere løyper og må ha en kjempedag. Slik det ser ut til blir det fort en duell mellom Martin (Sundby) og Ustjugov. Men vi får se, vet aldri hvordan løpet utvikler seg.