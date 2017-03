– Han har hoppet som en maskin

Sportssjef Clas Brede Brtåthen i det norske hopplandslaget var mektig imponert av det norske laget etter sølvmedaljen i VM. I andre omgang vartet Johan Andre Forfang opp med bakkerekord, og Andreas Stjernen holdt nervene i sjakk da han som siste nordmann sikret Norge en plass på det nest høyeste trinnet på pallen.

Endelig klaff

Onsdag var Stjernen 0,6 poeng unna pallplass i den samme bakken. Lørdag leverte han nok en gang en jevn og god konkurranse.

– Andreas Stjernen har hoppet som en maskin i denne storbakken. Det er helt fortjent at vi blir nummer to, sier Bråthen etter at sølvplassen var sikret.

Polen var umulig å ta denne lørdagskvelden, men Norge passerte både Tyskland og Østerriket i løpet av den andre omgangnen. Ikke minst takket være Forfangs hopp på 138 meter.

– Det var «insane». Han er totalt fryktløs i slike situasjoner. Han besvimer lett for andre ting, men dette tåler han, sier Bråthen.

I grevens tid

Det norske laget var i tiden før VM slettes ikke kandidat til noen medalje i lagkonkurransen. Flere av hopperne ble sendt på trening i stedet for å konkurrere i VM-oppkjøring. I VMs siste konkurranse fikk Alexander Stöckls gutter betalt for arbeidet.

– Dette betyr enormt mye. Vi har jobbet enormt hardt for dette. At vi klarer – i grevens tid – å få et konkurransedyktig lag, sier meg at vi kan skape en ny tid for norsk hoppsport, sier Clas Brede Bråthen.