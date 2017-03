Disse går sammen med Northug på femmila

Det offentliggjorde Norges Skiforbund på lørdagens pressekonferanse.

- Vi gleder oss til femmila. Mange vil sikkert spørre seg hvorfor Finn Hågen Krogh ikke er med, men han har vært litt småsyk og vi setter helsa til FInn først. Han var med i kabalen, men avgjørelsen falt på disse fem karene, sier Tor Arne Heltand.

Northug regjerende mester

Petter Northug jr. er regjerende verdensmester på øvelsen. Han vant også femmila i 2009 og 2011.

- Jeg er spent før femmila. Jeg har vært bedre forberedt og følt meg sterkere før når jeg har vært i et mesterskap. Men jeg har gjort alt det jeg har kunne for å komme tilbake. Formen har vært stigende etter sprinten i VM og tremila i norgescupen. Jeg har fått overskudd og håper jeg høster på det når jeg står på startstreken i morgen, sier Petter Northug jr.

Sulten på gull

Martin Johnsrud Sundby står med ett gull (stafett) og to sølv så langt i Lahti-VM. Røa-mannen har svært lyst på å få sitt første individuelle mesterskapsgull.

Hans Christer Holund ble tatt inn i VM-troppen like før mesterskapet, og knuste blant annet Northug i norgescuprennet sist helg. Holund går sin første VM-øvelse i karrieren.

Sjur Røthe ble nummer fire på 30 kilometer med skibytte i VM sist lørdag.

Glørsens første

Anders Gløersen går sin første øvelse i Lahti. Rustad-løperen tok to medalje under VM i Falun for to år siden. Gull i stafett og bronse på 15 kilometer skøyting.