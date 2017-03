Petter Northug legger alt press på Andreas Stjernen

– Jeg håper Andreas begynner å bli spretten. Han er nok en større kandidat til å ta medalje enn det jeg er, mener Petter Northug jr. til Trønder-Avisa.

– Oi, er det så ille. Dette legger jo helt klart et ekstra press på oss. Jeg må ta meg en ordentlig prat med guttene jeg skal hoppe med nå, sier Andreas Stjernen.

Han hopper lagkonkurranse lørdag kveld, der Norge er en medaljekandidat. Stjernen er enig med Northug i at han har størst sjanse til å ta medalje av han og Northug.

– Jeg har mer kontroll på meg selv enn Petter. Min kropp føles bra, jeg er litt mer usikker på Petters form, sier Stjernen.

Spent

Lørdag morgen var det pressekonferanse før søndagens femmil i Lahti. Petter Northug jr, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Anders Gløersen går for Norge på femmila.

– Vi har store muligheter for gull. Martin er soleklar favoritt, og så har vi noen outsidere også. Norge er store favoritter til gull med den troppen her, sier Northug.

– Jeg er spent før femmila. Jeg har vært bedre forberedt og følt meg sterkere før når jeg har vært i et mesterskap, men jeg har gjort alt det jeg har kunne etter at jeg kom tilbake i trening. Formen har vært stigende etter sprinten i VM og tremila i norgescupen. Jeg har fått overskudd og håper jeg høster på det når jeg står på startstreken i morgen, sier mosbyggen.

Håper på gode bein

Petter sier følgende om sine medaljemuligheter.

– Det spørs hvor rolig det gås. Jeg må satse på at jeg har gode bein og at jeg klarer kjøret så lenge som mulig.

Han fikk også spørsmål om hva som er hans drømmescenarie.

– Drømmescenariet er å håpe at man har en god dag, gode bein og klarer å være med på kjøret så lenge som mulig. Så er det å håpe at det er litt saft i beina på den siste mila.

– Topp tre på femmila?

– Da sier jeg Martin, Ustjugov og Holund.

– Feigt å sta av

Petter Northug jr. er regjerende verdensmester på øvelsen. Han vant også femmila i 2009 og 2011.

– Formen er jo annerledes nå enn den var da jeg vant de tre femmilene, der forberedelsene er den største forskjellen. Dette er et mesterskap jeg går inn i uten høydeopphold og uten at jeg har gått så mange skirenn. Jeg går de øvelsene hvor jeg er tittelforsvarer og har gjort best ut av situasjonen etter at jeg kom tilbake i trening. Jeg vet jo at forberedelsene ikke har vært like bra. Jeg har gjort det jeg kan og synes det er feigt å stå av som tittelforsvarer. Du må møte opp og gjøre ditt ytterste, så får vi heller oppsummere i morgen om det er godt nok til å være med å prege løpet eller ikke, sier Northug til Trønder-Avisa på spørsmål om hvordan formen er nå sammenlignet med de tre gangene han vant femmila i VM.

Etter fredagens VM-stafett uttalte Sveriges Calle Halfvarsson at Norge var heldige at det ikke var Northug som gikk den siste etappen, og mente han ville endt to minutter bak gullet. På pressekonferansen dagen derpå kom Northug med et stikk til sin svenske konkurrent.

– Heldige? Det har vel aldri vært snakk om at jeg skal gå sisteetappen. Hvis vi skal snakke om flaks for hvem som går sisteetapper, så er jo vi sjeleglad for at Halfvarsson valgte å gå sist for Sverige. Han har jo mislyktes nå i to, tre, fire mesterskap på den etappen, sier Northug.