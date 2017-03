Sølvgutten: – En utrolig lettelse

– Nå har jeg det bra, men det var helt jævlig underveis. Jeg hadde trua før start, men fikk en liten knekk etter Fannemels hopp, sier Andreas Stjernen.

Helbom og bakkerekord

Norge lå på fjerdeplass etter første omgang, og det så mørkt ut da Anders Fannemel ble rammet av dårlige forhold og falt ned på 112,5 meter i første gruppe i finaleomgangen.

– Jeg tenkte at det var over. Det er vanlig i lagkonkurranser at når én lander for kort så er det som regel avskrevet. Det var godt å se at Forfang dunket til, sa han.

– Det ordnet seg til slutt. Gutta tok ansvar da det jevnet seg ut, sa en lettet Fannemel.

Johann André Forfang satte bakkerekord i det neste hoppet 138 meter og bidro til at Norge var med i sølvkampen igjen.

– Da kom nervene og spenningen tilbake, innrømmer Stjernen.

Lettet

28-åringen fra Levanger gjorde jobben da alt skulle avgjøres. Trønderen landet på 125,5 meter. Polen vant med 1104,2 poeng foran Norges 1078,5. Østerrike tok bronse med 1068,9.

– Det var en utrolig lettelse da jeg så det ble medalje. Dette er en bra erstatning for medaljen som glapp på torsdag, innrømmer Stjernen.

Kopierte faren sin

Dermed kopierte Andreas pappa Hroars prestasjoner under VM i 1987: Fjerdeplass og andreplass.

– Jeg er mektig imponert over at Andreas klarte å holde hodet kaldt, sier pappa Stjernen.

– Det var vel litt for mye kopi dette. Nå har vel pappa en fjerdeplass i liten bakke, og jeg i den store, så da er jeg vel foran han, smiler Andreas.

28-åringen beskriver veien fram til VM-sølvet slik:

– Den har vært lang. Jeg har ikke hatt så forferdelig mye motgang, men har heller ikke hatt så mye medgang. Det å endelig klare å prestere i et mesterskap er utrolig deilig. Det kan gjøre det enklere å prestere senere også, sier Stjernen.

– Det å ta medalje med disse guttene betyr kjempemye. Vi er gode kompiser. Det å lykkes som et lag er nesten bedre enn å lykkes alene, sier han.

Etter rennet av landslagstrener Alexander Stöckl stolt og ikke minst fornøyd.

– Nå har jeg det bra, veldig bra. Det er en stor lettelse å reise hjem med en medalje. Det fordi vi har jobbet skikkelig hardt de siste ukene for å få det til. Det så ut til at det skulle bli vanskelig. Ingen medaljer før den siste konkurransen. Da begynner man å stresse litt. Men utøverne klarte å holde hodet kaldt og levert. Jeg er stolt nå, sier Stöckl.