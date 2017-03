Stjernen og Norge jager medalje

Andreas Stjernen fra Levanger gjorde en brukbar jobb som fjerde og siste hopper på det norske laget i førsteomgang, etter et sved på 127,5 meter, men han og det norske laget må heve seg i andreomgang for å nå pallen.

– Et helt greit hopp, sier Stjernen til Trønder-Avisa etter hoppet.

Polen i ledelse

Polen tok en noe overraskende ledelse, foran Østerrike og Tyskland. Norge inntok den sure fjerdeplassen etter førsteomgag.

Det norske laget leverte noe ustabil hopping. Anners Fannemel leverte først et solid førstehopp, før Johan André Forfang og Daniel-André Tande måtte se at konkurrentene fløy ifra.

Det norske laget er sugen på sin første medalje i dette mesterskapet.

– Det er bare å kline til i andre omgang, sa Stjernen til NRK før andreomgang.

Bakkrekord av Forfang

I Norges andre hopp i andreomgang, sørget Johan André Forfang for at det norske laget snuser på VM-medalje igjen. Forfang gjør et kjempehopp, og lander på 138 meter. Det var ny bakkerekord i Lahti.

Forfang fikk trekk for nedslaget, men sørget naturligvis for verdifulle poeng i kampen mot Tyskland, Østerrike og Polen. Norge passerte Tyskland halvveis i den andre omgangen.

Daniel Andre Tande gjorde også et godt andrehopp. I en periode med svært varierende forhold, landet Tande på sterke 126 meter, og økte ledelsen til Tyskland. Norge passerte også Østerrike på vegen, og lå på andreplass før den siste puljen.

Dermed er det stor spenning før Andreas Stjernen og Co. skal kjempe om medaljene.