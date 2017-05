Marthe Kristoffersen legger opp

– Det har vært et vanskelig valg der jeg har vurdert frem og tilbake. Men det valget jeg har tatt føles riktig ut, sier Marthe Kristoffersen til Trønder-Avisa.

– Jeg ønsker ikke å fortsette denne reisen med mindre jeg kan ta steg videre, og etter å ha prøvd helhjertet i lang tid ønsker jeg å takke av med stoltheten på topp. Jeg har levd og åndet for langrenn, og gitt mitt i alt i både med- og motgang. Men nok er kanskje nok? ikke alle kan bli olympiske mestere.

Hun publiserte selv nyheten på sin egen hjemmeside onsdag kveld.

Koster for mye fysisk og mentalt

– Jeg kjenner ganske enkelt at ting begynner å koste litt for mye for meg, både fysisk og psykisk. Jeg elsker fortsatt å trene på høyt nivå, sette meg mål og jobbe knallhardt mot dem. Det er ikke der motivasjonen svikter. Jeg har lenge sagt at den kommende OL-sesongen ville vært min siste i min langrennssatsing, da jeg også har mange andre drømmer om å oppfylle før jeg blir "voksen", sier Kristoffersen.

Men det blir ingen OL-satsing

– Nåløyet er ekstremt trangt, og for veldig mange nesten uoppnåelig. Jeg ser at det er mulig for meg, men jeg må tro og ville det hundre prosent for at drømmen skal bli virkelig. Det er her jeg kjenner det skorter litt. Jeg føler jeg må forbedre meg flere hakk for å komme i mål, og jeg er usikker på om jeg tror på det tilstrekkelig til å legge ned det enorme arbeidet med ekstremt detaljfokus på utvikling og trening hver eneste økt. Akkurat nå er jeg ikke en av fire som får gå i OL, og jeg orker ikke å gå flere renn i norgescup og Skandinavisk cup, sier 27-åringen.

– Å prestere i Norges- og Skandinavisk-cup holder ikke lengre for meg til å gi næring til motivasjonen. Jeg begynner å kjenne at det jeg ofrer for toppidretten koster mer enn den gir

Innholdsrik karriere

I 2007 debuterte Marthe Kristoffersen i verdenscupen. Der oppnådde den unge jenta en sterk 17.-plass. Varden-løperen tok flere verdenscuppoeng i løpet av sesongen og tok blant annet gull på stafetten under junior-VM på ski i 2007.

Kristoffersen etablerte seg fort i verdenstoppen og gikk blant annet ankeretappen for Norge under VM i 2009. Kristoffersen gikk ut som første kvinne på siste etappen, og da det var igjen omtrent 750 meter lå hun på andreplass, men da hun passerte målstreken var hun nummer fire. Muligens karrierens store nedtur.

Et par uker senere tok hun sin første pallplassering i verdenscupen på 10 kilometer fristil.

Etter dette fikk Kristoffersen flere tunge år. Mye på grunn av sykdom, men sist sesong var gode gamle Marthe tilbake. Hun var med å vinne NM-gull i stafett for Varden og fikk gå flere verdenscuprenn. Nå har altså valgt å legge opp.

Dermed blir hun stående igjen med seks pallplasseringer i verdenscupen (alle tredjeplasser), fem NM-gull, sju NM-sølv og to NM-bronser. Samt en OL- og to VM-deltakelser.

Skal fullføre bacheloren

Nå skal Kristoffersen fullføre de to siste fagene i sin bachelorgrad idrett.

-Jeg kommer nok til å trene mer enn menigmann, men toppidrettssatsinga er desverre noe jeg ikke kommer til å drive videre.

– Jeg har så utrolig mange jeg må takke, som fortjener all ære for den støtten jeg har fått og troen dere har hatt på meg. Både gjennom med- og motgang. Særlig i de tygre periodene av karrieren min har det vært uvurderlig med så mange gode mennesker i ryggen.