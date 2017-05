Han blir sjef for nye Trøndelag idrettskrets

Det bekrefter idrettskretsene via nettsidene til Norges idrettsforbund torsdag.

Der står det at Kjell Bjarne Helland, som i dag er organisasjonssjef for Sør-Trøndelag idrettskrets, har takket ja til stillingen som prosjektleder for sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets.

Helland er også ansatt som organisasjonssjef for den sammenslåtte idrettskretsen.

Sammenslåingen trer i kraft 1. januar 2018, samme dato som de to trønderske fylkene slås sammen. Fram til da vil Bjørn Høgsnes fortsette som organisasjonssjef i Nord-Trøndelag, mens Helland vil fortsette i Sør-Trøndelag, samtidig som han utfører jobben som prosjektleder for sammenslåingen.

Høgsnes vil også fortsette i den nye idrettskretsen etter sammenslåingen.

Den nye idrettskretsen vil ha kontorer i både Steinkjer og Trondheim, skriver idrettsforbundet.