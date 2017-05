Skogn-gutta jubler for opprykk

Skogns håndballherrer er klare for 2. divisjon etter helgas kvalifiseringsrunde i Bodø.

Skogn konkurrerte med Sverresborg og vertsklubben Bravo om to opprykksplasser, og nordtrønderne reiste nordover med et soleklart mål om å ta en av plassene.

– Overraskende

Bravo åpnet med å slå Sverresborg lørdag, og da Skogn slo Sverresborg søndag, var alt allerede avgjort: Skogn og Bravo skal spille på nivå tre neste år.

– Det var overraskende, ettersom Sverresborg for mange var favoritter, forklarer Skogn-trener Kjell Idar Tangen, etter 23-20-seieren over trondheimslaget.

Med to tap var sørtrønderne altså ute av dansen – og avslutningskampen mellom Skogn og Bravo fikk ingen reell betydning.

– Det føles veldig bra! Opprykk var målet og vi er selvfølgelig veldig fornøyd, sier Tangen.

Skal bygge muskler

Nå starter jobben med å gjøre laget klart for et høyere nivå:

– Vi har mange gode unggutter, men de er også litt for lette. De må bruke sommeren godt til å bygge litt fysikk. Deretter må vi sørge for at spillerne vi har blir hos oss. Det er mange som vil være attraktive for andre, men vi håper de blir. Så får vi se om vi skal forsterke noe i tillegg.