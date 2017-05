– Alt er på en måte bare trist

I slutten av mars, like etter SM i Umeå, kom den svenske langrennsløperen Maria Rydqvist med sterk kritikk av kvinnelagets norske trener Ole Morten Iversen på bloggen sin. Rydqvist hadde tilbakelagt en svak sesong og skrev et innlegg om sitt vanskelige forhold til Iversen – og at det var splittelse innad i det svenske laget.

«Det har vært kjempevanskelig, spesielt perioden før jul. Jeg følte meg krenket. Plutselig får jeg en masse irettesettelser fra Ole Morten om hva jeg velger å gjøre ved siden av treningen. Han spør meg om jeg ikke liker de andre jentene ettersom jeg er den første som går fra maten», skrev Rydqvist på bloggen.

Blogginnlegget ble publisert etter UM i Umeå – og etter landslagets evaluering av sesongen de hadde tilbakelagt. Etter å ha blitt konfrontert med kritikken av bloggpubliseringen ville ikke Iversen kommentere saken.

– Jeg ble oppringt etter evalueringen i Umeå. Jeg var på vei hjem og hadde da fått veldig gode tilbakemeldinger på jobben jeg hadde gjort, og det var klare meldinger fra løperne om at vi trenerne skulle fortsette også neste sesong. Da journalisten ringte, hadde jeg ikke peiling på hva saken handlet om, så jeg måtte bare avfeie og si ingen kommentar til de som ringte, sier Iversen.

Trodde saken skulle dø ut

Han har siden holdt en lav profil og har ikke ønsket å kommentere saken.

– Jeg valgte for lagets skyld å holde meg i bakgrunnen. Jeg tenkte at denne saken skulle dø ut fort, sier Iversen.

Det holdt den på å gjøre, men i slutten av april, da det svenske landslagsuttaket for sesongen 2017/18 ble offentliggjort, blusset saken opp igjen da det ble klart at Rydqvist ikke ble tatt ut. Da fortsatte de svenske mediene å lage saker om splittelse og konflikter.

– Hadde jeg da fått en telefon, så hadde jeg kanskje fortalt litt mer enn hva jeg gjorde den første gangen. Det er fryktelig ufortjent at disse rubrikkene har spredd seg, men samtidig er jeg fornøyd med at jeg ikke gikk ut i krigen med Maria Rydqvist. Det er ikke noe poeng, sier Iversen.

Langer ut mot svenske medier

Fra fredag til i går kveld hadde de svenske langrennsjentene sesongens første samling – i Ole Mortens hjembygd, Meråker. Under fantastiske ski- og barmarksforhold har landslags- utøverne nytt dagene i fjellbygda.

Trønder-Avisa fikk møte Ole Morten og de svenske jentene onsdag formiddag. Etter en to timers skitur lettet treneren på sløret og fortalte sin versjon av saken som har skapt blest i media den siste tiden.

– Alt er på en måte bare trist. Maria får si hva hun vil, men det som skuffer og overrasker meg mest er Expressen og de andre svenske mediene som velger å lage en slik overskrift som sprer seg i hele Sverige og Norge. En journalist bør ha kvalitetssikret kildene sine hvis han ønsker å skrive om livet innenfor et lag. Da burde den journalisten spurt noen som var en del av laget. Maria Rydqvist var faktisk ikke på laget. Hun fikk tilbud om å være med på noen samlinger, men var ikke tatt ut på lands-laget, sier Iversen.

Svekket omdømme

58-åringen fra Steinkjer er klar på at hans omdømme til folk flest er vesentlig svekket, men det kan han leve med. Det Iversen synes er synd, er at hele saken har svekket omdømmet til jentene på det svenske skilands-laget.

– Når det har vært to store runder på saker om splittelse og konflikter, så svekker det omdømmet til jentene. Folk flest tror på overskriftene de leser – hvert fall hvis de gjentar seg. Jeg synes det er fryktelig ufortjent. Hele saken om splittelse og konflikter er så fjernt fra sannheten som det kan være. Omdømmet til svensk damelangrenn har fått en liten ripe i lakken på grunn av dette, sier 58-åringen.

– Hvordan er ditt forhold til Rydqvist nå?

– Hun har ikke snakket med meg, men hun har tidligere fortalt meg hva hun mener om meg. Det var ikke noe nytt for meg det som hun skrev i sin blogg, men det at hun synes at jeg er uegnet som trener har hun aldri sagt til meg. Den var ny. Men alt annet om at jeg ikke lytter og er autoritær har hun sagt.

– Kjenner du deg igjen?

– Nei. Overhodet ikke. Heller tvert imot, sier Iversen.