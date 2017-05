Fire nye løpere på kretslaget i langrenn

Ut går Ane Appelkvist Stenseth, Line Sundsvik, Anne Lise Grubbmo og Jørgen Sæternes Ulvang, sistnevnte har fått plass på regionslag. Nye løpere er Magnus Sivertsen, Sindre Finne, Julie Victoria Berg og Astrid Stav.

Trener Anders Högberg begrunner utskiftningene med en kombinasjon av at løpere ikke har prestert og at det var på tide å gi andre muligheten.

– Først og fremst synes jeg det var artig at Jørgen fikk plass på regionslag, det viser at man har muligheten til å avansere i systemet. De nye løperne som har kommet inn har et stort potensial, og vil forhåpentligvis få det fram gjennom bedre matching, sier Høgberg.

Junior får plass

Høgberg har tatt med junioren Astrid Stav, men er sikker på at Varden Meråker-løperen forsvarer plassen.

Kretslaget består av disse ti løperne: Thomas Albertsen Dahlen, IL Varden Meråker, Thomas Hjalmar Westgård, Steinkjer Skiklubb, Espen Sundsvik, Frol IL, Johan Hundseth, Kolvereid IL, Gaute Iversen, IL Varden Meråker, Magnus Sivertsen, Leirådal IL , Sindre Finne, Kolvereid IL, Anniken Jørgensen, IL Varden Meråker, Julie Victoria Berg, Leksvik IL, Astrid Stav, IL Varden Meråker.