Stene vrakes mot Arendal

Forrige helg sløste LFK bort ni målsjanser mot Strømmen. LFK sløste bort ni målsjanser mot Strømmen. Det resulterte i en treningsuke der avslutninger har stått i fokus for trener Magnus Powell og hans spillere.

- Videoanalyse har vist at vi har for lite kvalitet på sistepasningen, og bevegelsene i boks er også for dårlige, sier Magnus Powell til LFK.no.

Flere strenger å spille på

Søndag møtes Arendal og LFK på førstnevntes bane, og da har gjestene Niekpeno Udoh tilgjengelig igjen etter karantene. Udoh scoret nylig fire ganger i en andrelagskamp mot Stjørdals-Blink 2, uten at Powell legger for mye vekt på det.

- Men Udoh var god mot Jerv, og vi får flere strenger å spille på.

Powell mener LFK møter et lag som fortsatt er stinne av selvtillit etter opprykket. Arendal står med fire poeng (én seier) på de første seks seriekampene, mens LFK står med fire poeng etter fire uavgjortkamper. Dermed jager LFK årets første trepoenger mot Arendal.

- Arendal har flere gode spillere og en dyktig trener i Knut Tørum. Men vår målsetting er å ta med alle poengene hjem til Levanger, sier Magnus Powell.

Stene benket

Levanger stiller med følgende mannskap:

Julian Faye Lund – Bent Sørmo, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne – Marcus Astvald, Adria Mateo Lopez, Joakim Wrele, Jo Sondre Aas – Aniekpeno Udoh, Kim Robert Nyborg

Benken: Ola Rygg, Pål Aamodt, Horenus Taddese, Andreas Lykke Strand, Vegard Voll, Robert Stene