Tomas Northug legger opp

– Idrett er følelser, og det er tungt. Men jeg velger å gjøre det. Nå får vi se hva fremtiden bringer, sa Tomas Northug til NRK lørdag like før han skal løpe Holmenkollstafetten.

Nettstedet sweski.com erfarte i forrige uke at Northug hadde bestemt seg for karrierestopp.

27-åringen er lillebror av Petter Northug, men har ikke klart å følge i brorens skispor. Han ble riktignok juniorverdensmester i sprint i 2010, og tok i tillegg en verdenscupseier på seniornivå i sprint i 2014/15-sesongen, men han har slitt mye med skader gjennom karrieren.

Nå sier storebror Petter at han har mistet sin viktigste treningspartner.

– Det er krise. Tomas er min viktigste støttespiller. Han er viktigere enn alt annet, viktigere enn trener og alt annet. Sparring og matching er viktig, så må jeg prøve å lande en løsning mot slutten av mai for hvordan jeg skal få samme utfordringer som med Tomas. Men det er mye skiløpere å velge i, så vi skal nok klare å sette sammen et team som skal gjøre en jobb for at vi skal gå fort i OL, sier skistjernen til VG.