Blink sløste og sløste, men fikk seieren til slutt

– Seieren satt veldig langt inn i dag. Det sto ikke på sjansene, men målene uteble lenge, sier Are Tronseth.

Søndag kveld tok Stjørdals-Blink imot Sverresborg til seriekamp på Nye Blinkbanen.

Effektive gjester

Stjørdals-Blink fikk seg en real smell borte mot Strindheim sist helg og var ute etter å reise kjerringa mot Sverresborg.

Blink åpnet kampen godt, hadde god kontroll, men slet med å sette ballen i mål. Sverresborg skapte lite, men var svært effektiv.

I det 25. minuttet sendte Martin Willumsen avgårde en frekk bakromspasning til Ole Christian Sæter som lobbet ballen inn til Jonas Frøner som kunne dytte ballen enkelt i mål.

Stjørdals-Blink presset på for utligning før pause, men måtte se at gjestene ledet ved halv tid.

Stokke utlignet

Etter sidebytte gikk Blink hardt til verks, og fire minutter ut i omgangen satte Sondre Stokke inn utligningsmålet da han scoret på åpent mål fra kort distanse.

Den andre omgangen ble en ren enveiskjøring. Blink produserte den ene sjansen etter den andre, men slet med å finne nettmaskene. Bare i andre omgang hadde de minst ti store sjanser, derav fire alene med keeper.

Blink stanget og stanget og ti minutter før slutt løsnet det endelig. Børge Sonflå fikk ballen på bakerste stolpe etter et innlegg og sørget for at Blink ledet 2-1. Sverresborg klarte aldri å svare. Dermed vant Blink 2-1 og klatret opp på andreplass på tabellen.

- Andreomgangen var enveiskjøring, men når vi ikke har mer enn 2-1 er det farlig helt inn. Vi hadde ti store sjanser i andre omgang, men det ville seg ikke helt.

– Var det frustrerende å se på sjansesløseriet?

– Ja. Vi har minst fire alene med keeper som skal være mål, men det ville seg ikke helt. Heldigvis fikk vi to baller i mål som gjorde at vi fikk alle tre poengene – og det er viktig.

– Hvordan oppsummerer du starten? Dere står med ti poeng på fem kamper.

– Vi har hatt en bra start, men hadde den kampen mot Strindheim som ikke var bra. Da så vi ikke bra ut i det hele tatt. Det er ikke tryggere enn det må være i dag heller. Selv om vi styrer det meste er vi ikke helt der vi ønsker å være, sier Tronseth.

Blink-treneren mener følgende mangler i dagens Blink-lag.

– Vi gjør mye bra offensivt og synes vi ikke er solide nok defensivt. Det er litt småfarlig hele tiden og jeg står med hjerte i halsen litt for ofte. Så der har vi litt å gå på