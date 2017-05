LFK-økonomien har havnet i rød sone

Mandag presenterte Norges Fotballforbund (NFF) samlede regnskapstall for klubbene på de øverste nivåene av i norsk fotball.

Klubbene i Eliteserien og 1. divisjon hadde i fjor samlede driftsinntekter på 1,7 milliarder kroner. Det er ny rekord.

Driftskostnadene endte samtidig 73 millioner kroner høyere enn driftsinntektene, men ligaene leverte likevel et samlet positivt resultat etter skatt på 49 millioner kroner, viser tall fra NFF.

Det positive resultatet skyldes i all hovedsak spillersalg.

Tar lite risiko

Sammenlignet med fasiten i 2015 var fjorårets resultat 30 millioner kroner dårligere. Det kan imidlertid forklares med at norske klubblag hadde betydelige inntekter som følge av gode resultater i europacupene.

Ifølge NFFs tall var kun resultatene fra 2015 og 2012 bedre enn fjorårets.

– Klubbene tar mindre risiko, vurderer mer og bedre og vi ser generelt sett en god utvikling hos klubbene, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i fotballforbundet.

Fire klubber ligger i såkalt rød sone – det laveste nivået i NFFs kategorisering med hensyn til klubbøkonomi. Det gjelder Stabæk og Viking i Eliteserien, samt Levanger og Tromsdalen i 1. divisjon. Dette er første gang Levanger havner i rød sone. De har tidligere vært i den gule sonen.

– Vi har visst om dette lenge. Det er jo målinger og vi har vært åpen på at det er tøft å drifte et 1. divisjonslag, men det er ikke slik at vi ikke betaler lønninger. Problemet er at vi ikke har noen stor egenkapital. Vi er en ung klubb og har brukt opp mye av den egenkapitalen som vi hadde. VI jobber med tiltak hele tiden for å styrke økonomien og har god dialog med forbundet på handlingsplaner for å komme i riktig sone igjen. Vi står på hver dag og håper at folk ser sitt snitt til å være med å støtte oss, sier Hroar Stjernen, LFKs daglige leder.

NFF betegner det lave antallet lag innenfor rød sone som gledelig.

– Dette beviser at gode styringsverktøy, med god kontroll og oppfølging gir resultater. Det er likevel marginale justeringer som avgjør om en klubb lykkes med sin økonomiske utvikling eller ikke. Det er derfor viktig at klubbene fortsetter å sette tæring etter næring og ikke tar for stor risiko når de planlegger fremover, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Skryter av Sarpsborg

Han trekker fram seriefirer Sarpsborg som et godt eksempel.

– Klubber som tar seg tid til god og balansert utvikling, tjener godt på dette over tid. Det er bare å se på Sarpsborg 08 som gjør det godt både sportslig og økonomisk, sier Svendsen.

På kvinnesiden hadde toppserieklubbene i 2016 en gjennomsnittlig inntekt på 9,2 millioner kroner og utgifter på 9,1 millioner kroner. To klubber havner i rød kategori – Avaldsnes og Vålerenga.

– Klubbene i Toppserien viser god kontroll i økonomien. De sikrer at de skaffer seg inntekter før de bruker dem. Toppserieklubbene har marginale økonomier og er veldig utsatt for kortsiktige svingninger, sier fotballpresidenten.