Tromsø ødela Rosenborgs festaften

Rosenborg har fått tyn i det siste for at de ikke har dominert hjemmekampene slik mange hadde spådd før sesongen. De siste kampene har Rosenborg slitt på eget gress, men mot Tromsø, på fotballens nasjonaldag 16. mai, spådde de aller fleste at det skulle løsne for Kåre Ingebrigtsens gutter. Men slik ble det ikke. Et effektivt Tromsø-lag spolerte Rosenborgs festaften.

RBK-treneren gjorde flere endringer på laget. Kaptein Mike Jensen og Jørgen Skjelvik ble benket fra start, mens Pål André Helland, Milan Jevtovic og Mattias Vilhjalmsson var blant spillerne som var tilbake i startelleveren.

Sistnevnte ble en sentral mann i starten av kampen. Islendingen var involvert i mye av det som skjedde offensivt, og 18. minutter ut i kampen kunne Vilhjalmsson ha sendt RBK i føringen, men indreløperen skjøt ballen like over mål etter et godt innlegg av Jevtovic.

Frekk Midtsjø-assist

RBK jaktet scoring og like etterpå leverte RBK et gnistrende godt angrepsspill. Vilhjalmsson dempet ballen ned til Midtsjø. Stjørdalingen slo så ballen på vakkert vis tilbake til Vilhjalmsson, som helt fri satte ballen inn i det lengste hjørnet bak keeper Jakob Karlstrøm.

Tromsø hadde lite å komme med de første 40 minuttene av kampen, men like før pause våknet laget fra nord. Først satte Morten Gamst Pedersen ballen like utenfor stolpen etter et frispark, mens minutter senere spilte Tromsø seg fri på venstresiden, der ballen ble slått inn i feltet. Der kom Mikael Ingebrigtsen stormende inn og plasserte ballen i mål. Dermed sto det 1-1 til pause.

Etter hvilen fikk Rosenborg kontroll på kampen igjen, men det tok sin tid før vertene klarte å skape de helt store målsjansene.

Kvarteret ut i omgangen kom den første store målsjansen. Midtsjø tråklet seg gjennom Tromsøs midtbane, spilte vegg med Helland og ble spilt fri innenfor 16-meteren. Midtsjø slo ballen inn til Vilhjalmsson som satte ballen i stolpen og ut. Dette var også noe av det siste 23-åringen gjorde før han ble byttet ut til fordel for Jensen.

Sløvt forsvarsspill

Rosenborg jaget scoring. Det neste kvarteret hadde Vilhjalmsson to svært gode muligheter til å sette inn sitt andre for dagen, men ved begge anledningene headet islendingen ballen utenfor mål fra kort hold.

Tromsø hang brukbart med og mot slutten av kampen begynte frustrasjonen å spre seg blant RBK-spillerne og de 21.112 tilskuerne på Lerkendal - og seks minutter før full tid ble det helt stille da Aron Sigurdarson sendte Tromsø opp i ledelsen. Ett godt innlegg og svakt forsvarsspill førte til at Sigurdsson kunne sette ballen i mål fra kloss hold.

Rosenborg hadde svært lite å komme med i sluttminuttene og da dommeren blåste av kunne Tromsø juble for seier. RBK tapte 1-2 og fikk pipekonsert fra eget publikum.

Tromsø tok sin første seier på Lerkendal siden 2008. Rosenborg tapte med det sin første kamp denne sesongen, men kan gå 17. maitog på tabelltopp, to poeng foran Odd. . Men aller helst skulle nok Midtsjø & Co feiret 17. mai med en seier.