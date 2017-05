Bittert overtidstap for SFK

Steinkjer 1 (1)

Molde-2 2 (1)

Steinkjer: – Det er surt å tape på denne måten. Vi er heldig som ikke ligger under med mer til pause, men etter den andreomgangen vi leverte burde vi ha vunnet. Vi hadde ikke marginene på vår side, men håper at lykken snur snart. Vi har absolutt noe å gjøre i denne divisjonen, sier Rune Ertsås.

Dominerte hver sin omgang

Fredag kveld sparket Steinkjer og Molde-2 i gang den sjuende serierunden i 3. divisjon på Guldbergaunet. Sist helg tapte Molde-2 med to mål borte mot Verdal – mot SFK stilte blåtrøyene med en litt sterkere tropp.

Molde tok kommandoen fra start og styrte store deler av omgangen. Eman Markovic skapte mye trøbbel for Steinkjer-forsvaret. Vingen var en sentral brikke i det offensive spillet, og etter halvtimen spilt var han svært nære ved å sende Molde i føringen da han kom alene med keeper, men Erik Ekrem sto i veien og hindret scoring.

Fem minutter senere var Markovic frempå igjen. MFK-spilleren fikk ballen og fra 16 meter plasserte han ballen i mål.

SFK produserte ikke mye, men var svært effektiv før pause. Vertene hang bedre med det siste kvarteret av omgangen. Fem minutter før pause utlignet Thomas Sletvold da han satte ballen i mål etter et distanseskudd. Dermed sto det 1–1 til pause.

Sjansesløseri

Etter sidebytte var rollene snudd om. Steinkjer styrte mye og kun to minutter ut i omgangen var Sletvold nære ved å sende SFK opp i føringen, men tverrliggeren sto i veien. Gjestene fra Molde hang i tøylene og virket tom for energi. SFK skapte flere halvsjanser, mens Molde var knapt innenfor SFKs 16-meter de første 20 minuttene ut i omgangen.

Tolv minutter før slutt burde Rune Ertsås ha sendt SFK opp i ledelsen. Et godt innlegg ble slått inn i feltet til Ertsås som sto helt alene, men en svak avslutning førte til at ballen gikk utenfor mål.

– Håpløst

Mot slutten jaktet SFK vinnermålet, men vertene brant flere store sjanser. På overtid fikk gjestene et frispark som virket svært billig. Ballen ble slått inn i feltet og Leo Skiri Østigård kriget inn vinnermålet. Dermed ble det et svært bittert tap for SFK.

– Det finnes ikke noe surere måte å tape kamper på. Vi burde ha avgjort dette, så det er fryktelig surt når dette skjer på overtid. De får et frispark som jeg mener ikke skulle vært frispark. Vi søler det til og de får inn et dødballmål på overtid. Det er aldeles håpløst, sier Odd Einar Fossum.

PS: Lørdag ettermiddag tar Blink imot Tillerbyen på Nye Blinkbanen, mens Verdal spiller søndag bortekamp mot Junkeren.