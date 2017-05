Levanger møter Rosenborg i cupen

Det melder Norges fotballforbund fredag formiddag.

Dette vil bli det tredje møtet mellom lagene siden 2013. I 2013 endte det 1-4, i 2015 ble det 0-7.

LFK har slått ut Steinkjer og Mosjøen på tur til tredje runde, RBK har slått Strindheim og Tynset. Tredje runde er siste runde hvor NFF setter opp oppsettet. Fra og med neste runde er det trekning.

Eliteserielagene på bortebane

– Alle lagene fra Norsk Tipping-ligaen og Postnord-ligaen spiller hjemme, mens alle fra Eliteserien spiller borte også i denne runden. Det gjør vi for å legge til rette for større cupfester og lage gode publikumsopplevelser, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjonen i NFF, Rune Pedersen, i pressemeldingen.

– Vi har tatt hensyn til at det er en tett sesong, og har derfor prøvd å legge til rette for flest mulig lokale oppgjør og minst mulig reisebelastning. I år er det også trekning av hjemmelag fra fjerde runde, slik at reisebelastningen ikke har noe å si for senere runder, sier Pedersen videre.

Slik spilles den tredje runden i cupen:

Spilles 31. mai:

Kjelsås - Aalesund

Ull/Kisa - Lillestrøm

Kongsvinger - Sarpsborg 08

Ørn-Horten - Vålerenga

Notodden - Stabæk

Flekkerøy - Odd

Egersund - Haugesund

Nest-Sotra - Brann

Jerv - Åsane

Florø - Sogndal

Ranheim - Kristiansund

Levanger - Rosenborg

Bodø/Glimt - Elverum

Fløya - Tromsø

Spilles 1. juni:

KFUM - Molde

Mjøndalen - Strømsgodset