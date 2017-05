Mangel på frivillige før Rallycross in Hell

Det melder arrangementskomiteen selv i en pressemelding fredag formiddag.

– Håper å nå de som «sitter på gjerdet»

Ansvarlig for funksjonærene, Katarina Hoff, sier det i dag mangler 50 frivillige som kan stille som vaktmannskap under arrangementshelgen 9. - 11. juni.

– Vi har telt opp, og vi mangler fortsatt en del frivillige til vakthold. Nå håper vi å nå de som har «sittet på gjerdet». Her kan alle bidra slik at vi få gjennomført et sikkert og godt arrangement under HellRX, sier Hoff i pressemeldingen.

Frister med belønning

Sammen med Terje Nordgård, som er ansvarlig for ytre sikkerhet, ønsker hun å invitere alle med på laget for å få til nok vakthold.

– Kom igjen og hjelp oss. Alle som er over 18 år kan hjelpe til. De som bidrar én eller to dager under VM-helga får t-skjorte, mat under arrangementet og billett til VM-festen lørdag kveld, frister Hoff og Nordgård.

Funksjonærer som trenger overnatting får også gratis plass til campingvogn eller telt, melder Hoff.