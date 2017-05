Perlemål og to røde kort da LFK slo Elverum

Elverum 0 (0)

Levanger 2 (1)

På Elverum stadion søndag kveld møttes to lag i god form. Elverum sto med sju strake (med cupkamper) kamper uten tap, mens LFK sto med fem.

LFK har for alvor funnet tilbake til den formen de var i på vårparten i fjor, og mot Elverum dominerte de kampen fra start til slutt.

Magnus Powells gutter tok kommandoen fra start, og i det 14. minuttet var Robert Stene svært nære ved å sende LFK opp i ledelsen, men en god keeperredning hindret at Stene fikk headet ballen i mål.

Perlemål og rødt kort

Men LFK trengte ikke vente lenge. På det påfølgende hjørnesparket ble det mål. Tønne slo ballen ut til Adria Mateo Lopez som på vakkert vis curlet ballen inn i motsatt hjørnet og i mål. En vakker scoring av spanjolen som har scoret to mål på de to siste kampene.

LFK fortsatte å dominere etter scoringen, og i løpet av de første 45. minuttene hadde ikke Elverum ett eneste skudd på mål. Bedre ble det heller ikke for vertene da Erlend Persgård fikk direkte rødt kort fem minutter før hvilen, etter at han taklet Bent Sørmo stygt. Dermed måtte Elverum spille med en mann mindre resten av kampen.

LFK hadde et par gode muligheter til å score flere mål før pause, men måtte nøye seg med å lede med ett mål etter halv tid.

Etter hvilen måtte Powell tidlig foreta seg ett bytte. Sørmo måtte hinke av banen og inn kom Per Verner Rønning.

Avsluttet med ni mann

Elverum åpnet friskest etter sidebytte, men fortsatte med sin aggressive spillestil. Dette ble de straffet for og etter timen spilt fikk Rebin Sulaka sitt andre gule kort i kampen da han taklet Berger godt inne på LFKs banehalvdel. Dermed kunne Levanger spille resten kampen med to mann mer på banen.

Man skulle tro at det ble full LFK-dominans etter dette, men faktum er at LFK dominerte mer 11 mot 11. LFK var litt sløve, tapte mange andreballer og kunne fort ha blitt straffet for dette.

Men LFK hadde brukbar kontroll og i det 84. minuttet ble det hele avgjort. LFK opparbeidet seg en corner, der Erik Tønne slo inn i feltet. Der raget Tom Erik Nordberg høyest i luften og headet ballen i mål. Dermed kunne LFK-leiren senke skuldrene ett par hakk.

Med det vant Levanger kampen 2-0 og har nå tatt ti poeng på de fire siste seriekampene. LFK er også fremdeles ubeseiret på bortebane denne sesongen.