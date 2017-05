RBK-seieren glapp på slutten

Det var en utligning som var vel fortjent. Vålerenga var god i begge omganger og presterte årsbeste. Det mente VIF-trener Ronny Deila overfor Eurosport etter de første 45 minuttene, og det ble ikke mindre sant etter de siste 45.

1-1 og ett poeng til Rosenborg gjorde likevel at RBK er tilbake på tabelltopp, etter at Brann hadde lånt den i et par knappe timer etter sin 1-1-kamp mot Aalesund tidligere søndag.

Selv om enkelte nok vil hevde at Rosenborg var heldig mot VIF, er det ingen tilfeldighet at Rosenborg fikk med seg poeng. Trønderne er sesongens klart beste bortelag så langt i sesongen. Det er på Lerkendal at RBK har skuffet mest så langt i sesongen. De eneste bortepoengene Rosenborg hadde rotet bort før 1-1 mot VIF var i 0-0-kampen mot Stabæk på Nadderud.

Det skal sies at det kunne ha endt annerledes på Ullevaal stadion. Vålerenga var gode både før og etter pause.

Ghayas Zahid hadde kampens største mulighet i en meget underholdende 1. omgang. Skuddet hans ble bare så vidt «flikket» utenfor av Rosenborg-keeper André Hansen.

Godt angrep

Likevel skjedde det som så ofte før at det var Rosenborg som nettet først.

Milan Jevtovic spilte vegg med Mike Jensen før han til slutt sendte ballen i det lengste hjørnet med høyrefoten. Målscorer Jevtovic og Tore Reginiussen hadde hatt gode sjanser for Rosenborg rett før målet, og det var ikke slik at målet kom ut av ingenting.

Vålerenga var minst like gode som Rosenborg også etter pause. I en meget bra fotballkamp var det sjanser til begge lag, men det var lite som havnet mellom stengene. Hjemmelaget hadde absolutt sjansen til å vinne denne gangen, men uansett tok laget sitt første poeng mot Rosenborg siden juli 2014.

God Holm

Daniel Fredheim Holm spilte sin første seriekamp fra start denne sesongen mot Rosenborg. Holm kom godt fra oppgaven og kom til flere avslutninger. Ett skudd i starten av 2. omgang kunne like gjerne gitt uttelling før han ble byttet ut i det 66. minutt.

Skader på Jørgen Skjelvik og Anders Konradsen gjorde at Rosenborg måtte bytte to mann allerede etter 36 minutters spill. Inn kom Johan Lædre Bjørdal og Marius Lundemo.

VIF måtte på sin side spille uten en lårskadd Muhamed Keita. Markus Nakkim og Simen Juklerød var heller tilgjengelige.

Tre av Vålerengas fire seirer har kommet på Ullevaal stadion. I alle de tre kampene holdt laget til Ronny Deila også nullen. Det klarte ikke VIF mot Rosenborg, og da ble det heller ikke seier.

Vålerenga skal til Tromsø i neste serierunde. Rosenborg møter Strømsgodset på Lerkendal. Trønderne er uten seier på eget gress på de tre siste kampene.