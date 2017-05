LFK får tre TV-kamper

Mandag satte Norges Fotballforbund i samarbeid med Norsk Toppfotball og Eurosport opp TV-kampene for 1. divisjon runde 16 til 28.

Der ble det klart at tre av Levanger Fotballklubbs kamper bli TV-sendt på Eurosports hovedkanal.

Disse kampene er: Ranheim – Levanger (20/8), Start – Levanger (24/9) og Bodø/Glimt – Levanger (15/10).

Resten av LFKs kamper sender på Eurosport Player.

Tre TV-kamper

Her er full oversikt over LFKs kamper i runde 16-28. De kampene som er uthevet blir TV-sendt. Komplett oppsett finner du HER

Runde 16: Åsane – Levanger, 18.00

Runde 17: Levanger – Jerv 18.00

Runde 18: Strømmen – Levanger 18.00

Runde 19: Fredrikstad – Levanger 18.00

Runde 20: Levanger – Elverum kl.19.00

Runde 21: Ranheim – Levanger. 15.00

Runde 22: Levanger – Arendal 15.00

Runde 23: Sandnes Ulf – Levanger 18.00

Runde 24: Levanger – Kongsvinger 15.00

Runde 25: Start – Levanger 15.00

Runde 26: Levanger – Tromsdalen 15.00

Runde 27: Bodø/Glimt – Levanger 15.00

Runde 28: Levanger – Florø 13.00