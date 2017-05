Fire debutanter for Norge mot Tsjekkia og Sverige

Mathias Dyngeland, Bjørn Maars Johnsen, Birger Meling og Ohi Omoijuanfo har fått plass i troppen til kampene mot Tsjekkia og Sverige.

Dermed har Lars Lagerbäck hentet inn fire A-landslagsdebutanter i den andre troppen han tar ut.

Flere nykommere

I den kvartetten er nok Bjørn Maars Johnsen den minst kjente for norske fotballsupportere. Han spiller i skotske Hearts og har tidligere vært innom blant andre Litex Lovech i Bulgaria og portugisiske Atlético CP. Spissen har også bakgrunn fra Vålerenga og Tønsberg.

Lagerbäck forklarte uttaket av Johnsen delvis med at Joshua King er skadd.

– Jeg har ikke sett ham live, men vi har fått et ganske bra inntrykk. Det blir interessant å se hvordan han fungerer på trening på dette nivået. Han vil veldig gjerne prestere for det norske landslaget og gjøre sin norske far stolt, sa Lagerbäck om Skottland-proffen.

Omoijuanfo får sjansen etter å ha vist storform for Stabæk i Eliteserien, der han er toppscorer med ni mål på elleve kamper.

Meling (Rosenborg) og Dyngeland (Sogndal) har også vist lovende takter i hjemlig liga.

Selnæs tilbake

Hele åtte spillere i troppen er nye siden 0-2-tapet mot Nord-Irland i mars.

Dette skyldes delvis at fem spillere er utilgjengelige på grunn av skader eller andre årsaker. Ole Kristian Selnæs, som soner suspensjon mot Tsjekkia, er tilbake i troppen og skal spille mot Sverige, opplyste Lagerbäck på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Jonas Svensson, som nylig avsluttet sesongen i AZ, er som ventet med i troppen. Fredrik Midtsjø får ikke tillit av landslagsledelsen.

Norge møter Tsjekkia i VM-kvalifiseringen 10. juni og Sverige til landskamp tre dager senere. Begge kampene spilles på Ullevaal stadion.

Ødegaard på U21 - Faye på U18

Stortalentet Martin Ødegaard (18) er heller ikke denne gang å finne i A-landslagstroppen. Han skal i stedet tjenestegjøre for Leif Gunnar Smeruds U21-lag.

Julian Faye Lund, keepertalentet som er på utlån fra Rosenborg til Levanger, er tatt ut i U18-troppen. U18-landslaget skal spille turneringen Lisbon International i Portugal 9. til 19. juni. Faye Lund vil dermed miste LFK-kampene mot Kongsvinger og Start.

Hele A-landslagsuttaket:

Rune Almenning Jarstein, Hertha Berlin

Ørjan Håskjold Nyland, FC Ingolstadt 04

Mathias Lønne Dyngeland, Sogndal IL

Omar Elabdellaoui, Hull City

Haitam Aleesami, US Palermo

Even Hovland, FC Nürnberg

Tore Reginiussen, Rosenborg BK

Birger Solberg Meling, Rosenborg BK

Håvard Nordtveit, West Ham United

Jonas Svensson, AZ Alkmaar

Gustav Valsvik, Eintracht Braunschweig

Sander Gard Bolin Berge, KRC Genk

Jo Inge Berget, Malmø FF

Mats Møller Dæhli, FC St Pauli

Mohamed Amine Elyounoussi , FC Basel

Markus Henriksen, Hull City

Stefan Marius Johansen, Fulham FC

Martin Linnes, Galatasaray AS

Ole Kristian Selnæs, AS Saint Etienne

Anders Trondsen, Sarpsborg 08 Fotballforening

Tarik Elyounoussi, Olympiacos FC

Bjørn Maars Johnsen, Hearts FC

Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo, Stabæk Fotball

Alexander Toft Søderlund, AS Saint Etienne