Disse spillerne starter cupoppgjøret

Onsdag kveld tar Levanger imot Rosenborg i cupens tredje runde på Moan.

Se cupkampen mellom Levanger - Rosenborg I samarbeid med NRK sender Trønder-Avisa cupkampen mellom Levanger - Rosenborg. Kampstart klokken 18.30.

Levanger har slått Steinkjer og Mosjøen i de tidligere rundene, mens Rosenborg har slått Strindheim og Tynset.

Statistikken tilsier at Rosenborg har en soleklar fordel. Klubbene har møtte hverandre fire ganger i cupen, og i samtlige oppgjør har RBK vunnet med store sifre. I 2004 ble det 2–7 etter at LFK ledet 1–0 tidlig i kampen. I 2009 ble det 0-5, før det ble 1–4 i 2013. I 2015, i LFKs debutsesong på nivå to, ble det hele 0–7 i ruskeværet på Moan.

Midtsjø fra start

RBK stiller med følgende ellever fra start:

Arild Østbø – Erlend Dahl Reitan, Johan Lædre Bjørdal, Jacob Rasmussen, Alex Gersbach – Mmike Jensen, Marius Lundemo, Fredrik Midtsjø – Pål Andre Helland, Matthias Vilhjalmsson, Milan Jevtovic.

Benken: Hansen, Reginiussen, Meling, Hedenstad, Bakenga og Botheim.

Sørmo ute

For LFK ble ikke Bent Sørmo friskmeldt. Han fikk seg en trøkk i ryggen mot Elverum på søndag, noe som betyr at Pål Aamodt får tillit fra start. Det samme gjør Aniekpeno Udoh, noe som fører til at Robert Stene er benket fra start.

LFK:

Julian Faye Lund – Pål Aamodt, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne – Marcus Astvald, Adria Mateo Lopez, Horenus Taddese, Kim Robert Nyborg – Jo Sondre Aas, Aniekpeno Udoh.

Benken: Ola Rygg, Andreas Wrele, Joakim Wrele, Vegeard Voll, Robert Stene, Per Verner Rønning og Andreas Lykke Strand.