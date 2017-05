Enkle feil kostet LFK dyrt mot RBK

To egne feil hos Levanger like før pause sørget for at Rosenborg ledet med to mål til hvilen. Horenus Taddese sørget for litt spenning etter en time spilt, men spenningen varte ikke lenge. To kjappe mål fra Matthias Vilhjalmsson like etterpå sørget for at spenningen uteble. Robert Stene scoret ett trøstemål på tampen, noe som førte til at resultatet ble 2-4.

All statistikk tilsa at Rosenborg var soleklare favoritter før cupmøtet med Levanger onsdag kveld. Årets kamp var femte gang lagene møttes i cupen, og i de foregående kampene har RBK vunnet minst tre mål.

Stor LFK-sjanse

Da lagene møte hverandre i 2015 ledet RBK hele 4-0 etter 20 minutter. Erik Tønne spilte kampen som høyreback i Bent Sørmos skadefravær, og i onsdagens cupkamp holdt Tønne på å rote det skikkelig til da han ga bort ballen gjentatte ganger i åpningsminuttene, men heldigvis for LFK-kapteinen klarte ikke RBK å straffe Tønne og LFK.

LFK hang absolutt med og i det 24. minuttet fikk Kim Robert Nyborg en enorm mulighet til å sende LFK i føringen. Adria Mateo Lopez testet skuddfoten fra 20 meter. Keeper Arild Østbø ga retur. Den ballen snappet Nyborg opp, men LFK-vingens forsøk endte rett på keeper etter en god manøver fra Østbø.

Straffet hardt

RBK hadde brukbar kontroll, og i det 35. minuttet utnyttet de en horribel feil i LFKs bakre rekke. Først rotet Tom Erik Nordberg bort ballen på midten, og RBK kunne kontre med fire mann mot LFKs to. Espen Berger forsøkte å rette opp Nordbergs feil, men ble for sen og felte Mike Jensen inne i 16-meteren. Dermed ble det straffespark der Pål Andre Helland banket ballen i mål.

LFK ble hardt straffet for egne feil og et par minutter før pause var det Udohs tur til å rote det til. LFK-spissen mistet unødvendig ballen på midten. Milan Jevtovic snappet opp ballen, gikk mot dødlinja og slo ballen hardt inn mot nærmeste stolte. Der kom Matthias Vilhjalmsson på løp og satte ballen enkelt i mål.

Like før pause fikk Nyborg en stor mulighet til å redusere, men en god redning av Østbø hindret at LFK-vingen fikk banke ballen i mål på volley. Dermed ledet RBK med to mål før pause, i en omgang LFK ble straffet hardt!

I pausen tok Powell grep. Ut gikk Udoh, mens Andreas Wrele kom inn som høyreback, mens Tønne fikk spille i sin vante posisjon.

Taddese reduserte

Den andre omgangen startet rolig, men den tok seg kraftig opp. I det 64. minuttet skapte Horenus Taddese spenning i kampen igjen, da han ble spilt gjennom av Lopez. Unggutten fra Verdal var iskald, dro skuddfinta på Lundemo og satte ballen iskaldt i mål. Dermed scoret han sitt første mål for LFK.

Men spenningen varte ikke lenge. Minuttet senere slo Jevtovic inn ballen foran mål. Der kom Vilhjalmsson på et godt løp og stanget ballen i mål. I det 73. minuttet fullførte islendingen sitt hattrick da han satte ballen i mål fra kort hold etter et vakkert RBK-angrep.

Resten av kampen kontrollerte Rosenborg inn seieren. LFK hadde et par brukbare muligheter til å score mål og ett minutt før full tid fikk Robert Stene æren av å score kampens siste mål og fastsatte resultatet til 2-4 - noe som er LFKs beste resultat gjennom tidene mot Rosenborg.

Resultatet ble til slutt 2-4 og ingen cupbombe smalt på Moan. Rosenborg tok seg greit videre i cupen.