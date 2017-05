Se cupkampen mellom Levanger - Rosenborg

Onsdag kveld tar Levanger imot Rosenborg i cupens tredje runde på Moan.

Levanger har slått Steinkjer og Mosjøen i de tidligere rundene, mens Rosenborg har slått Strindheim og Tynset.

Statistikken tilsier at Rosenborg har en soleklar fordel. Klubbene har møtte hverandre fire ganger i cupen, og i samtlige oppgjør har RBK vunnet med store sifre. I 2004 ble det 2–7 etter at LFK ledet 1–0 tidlig i kampen. I 2009 ble det 0-5, før det ble 1–4 i 2013. I 2015, i LFKs debutsesong på nivå to, ble det hele 0–7 i ruskeværet på Moan.

Det er NRK som sender kampen og lar Trønder-Avisa videreformidle streamen deres.