VM-show i Stjørdal sentrum

Til helga er det duket for VM på Lånkebanen, men allerede torsdag kveld blir det show i Stjørdals gater.

Her kommer Petter Solberg og teamkollega Johan Kristoffersson kjørende ned gågata og ender opp på torget hvor de vil møte folk og vise fram både kjøretøy og ferdigheter. Kristoffersson og Solberg ligger i teten sammenlagt i VM før de starter på Lånkebanen 9.-11. juni, og det er knyttet stor spenning til om de to holder på teten over helga på Solbergs hjemmebane Lånkebanen.

Stjørdal kommune er med på festen og har gitt kjøredispens ned gågata for rallycrossførerne torsdag kveld.Det er bekreftet at Solbergs sønn Oliver Solberg (15), stortalent innen rallycrossporten - blir med til sentrum også for å fortelle om sin aller første rallycrosseier sist helg.