– Utrolig deilig

I en relativt jevnspilt kamp så det ut til at det skulle gå mot poengdeling da LFK gjestet Gjemselund. Tom Erik Nordberg som var igjen i Trøndelag i påvente av å bli far betydde at Powell dyttet Per Verner Rønning inn i hans første kamp fra start.

Ikke bare sto ham som en vegg bakerste, men han dukket også opp og avgjorde kampen på tampen.

Fantastisk

En slik prestasjon fra midtstopperen får fram lovordene hos Powell.

– En meget bra kamp av Rønning. Han var vår kaptein i fjor, og vi vet jo at han er en meget god spiller. Så han må bare vente på sjansen. Det er jo det som er kult med fotball at det sitter noen og vil ha spilletid, og i dag får han en fantastisk opplevelse, sier han.

Om scoringen hvor Rønning klinte ballen i krysset fra rundt 16 meter er Powell mer ordknapp, men likevel tydelig.

– Fantastisk!

Ofret seg

Powell trekker også fram den kollektive innsatsen defensivt i dagens kamp.

– Det var en jevnspilt kamp i første, selv om vi har flest sjanser. Vi visste at de kom til å fortsette å spille og jeg synes de er gode i andre. Vi ligger kompakt og jeg synes vi er utrolig bra i den defensive fasen. Spillerne ofrer seg og det er vanskelig å skape sjanser på oss. Offensivt har vi mer å gå på, men det er sterkt å ri ut stormen her, konkluderer treneren om trepoengeren som sendte LFK opp på en fjerdeplass.