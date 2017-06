Anders satte bygutta på plass

Årets utgave av Tour de Tomtvatnet var den tiende i rekken, og i regnværet tråkket cirka 1000 ryttere til fra start.

I eliteklassen skilte det seg raskt ut fem mann. Dette var Anders Högberg (Skogn), Brynjar Nervik (Stiftstaden), Jon Andreas Klokkehaug (CK Victoria), Henning Offigstad (Felgen CK) og Per Anders Hoven (Skogn).

- Forferdelig tungt

Disse fem samarbeidet godt og det var disse som kjempet om seieren.

Svenske Högberg, som har vært bosatt i Levanger i en årrekke, var den beste i spurten og vant rittet på tiden 1.22.05. Dette var hans andre seier i TDT. Nervik ble nummer to, mens Klokkehaug tok tredjeplassen. Offigstad fire, mens Hoven ble nummer fem.

Resten av resultatene finner du HER :

- Det der var forferdelig tungt. De syklet utrolig fort der framme. Har hengt og hengt med, og bidratt så mye som jeg har kart, men det var fire som var kjappere enn meg. Men jeg hadde en liten taktikk og hadde jeg krefter igjen skulle forsøke å spurte - og det lyktes jeg med, sier Högberg.

Dramatisk før spurten

Men spurten kunne endt dramatisk. I siste sving klikket pedalen ut for Högberg.

-Jeg var ikke i tet før 50 meter før svingen. Jeg var først inn, men pedalen klikket ut. Jeg var utrolig heldig som fikk den på plass igjen slik at jeg kunne sikre seieren. Nei, dette var utrolig artig, sier han.

- Det vinne betyr mye og spesielt når det er på hjemmebane. Jeg sitter jo i bua i Kjønstadmarka om vinteren og tramper for dette her. Tour de Tomtvatnet er årets store begivenhet for oss mosjonister, sier svensken.

Högberg synes det var viktig å slå gutta fra Trondheim som endte på plassene bak han.

-Det er viktig å sette bygutta på plass. Førsteplassen hører til her hjemme i Levanger, sier Högberg.

Bildegalleri fra Tour de Tomtvatnet kommer senere lørdag.