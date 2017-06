Knallsterk LFK-seier borte mot Kongsvinger

Alt lå til rette til en god kamp på Gjemselund mellom to lag som begge hadde full pott på de siste tre kampene. LFK måtte klare seg uten Tom Erik Nordberg i midtforsvaret da han ble hjemme i påvente av fødsel. Marcus Astvald var suspendert.

- Det blir nok en jevn kamp mellom to lag i god form. Grunnen til at vi har tatt så mye poeng de siste kampene er fordi vi har begynt å score mål igjen, sa LFK-trener Magnus Powell før kampstart.

Sjansefattig omgang

Den første omgangen ble aldri noe fyrverkeri. LFK prøvde mye i bakrom, mens KIL ville etablerer spillet på gjestene sin banehalvdel. Jo Sondre Aas var likevel nære ved to anledninger. Ved første mulighet skled ballen utenfor lengste stolpe etter han ble spilt fri på høyresiden. Også den andre avslutningen ble for svak, selv om vinkelen var skrå for spissen. Flere sjanser ble det ikke.

- Vi skaper en del bra offensivt, så må vi fortsette å demme opp for dem. De hadde mye ball, men fikk ikke skapt noe med den, sa Powell før andre omgang.

Presset

I andre omgang tok Kongsvinger mer over, og LFK ble til tider presset langt bakover. De klarte likevel å skape en sjanse da innbytter Pål Aamodt testet KIL sin sisteskanse med et hardt skudd. Bakover i banen ryddet stopperne til LFK unna.

Drømmescoring

Etter at LFK hadde ridd av det verste presset fra vertene så det lenge ut til å ebbe ut i 0-0 men midtsstopper Per Verner Rønning ville det annerledes. Etter et innkast fra Espen Berge så havnet ballen på rundt 16-meter. På halvspretten klinte Rønning ballen i krysset og sendte LFK i ledelsen. KIL etablerte litt press i jakten på utligningen, men LFK stanget unna og sikret dermed en sterk 1-0-seier på Gjemselund.

Dette var den første kampen fra start for Rønning som vikarierte for Tom Erik Nordberg som var igjen i Levanger i påvente av å bli far. Den sterke seieren sendte LFK opp på en midlertidig fjerdeplass.

Slik startet lagene:

LFK : Julian Faye Lund; Andreas Wrele, Espen Berger, Per Verner Rønning, Erik Tønne; Bent Sørmo, Horenus Taddese, Adria Mateo Lopez, Kim Robert Nyborg; Jo Sondre Aas, Robert Stene.

Kongsvinger: Simen Lillevik; Fredrik Pålerud, Markus Skjellum, Fredrik Sjølstad, Dylan Murnane; Harald Holter, Johan Wennberg, Martin Ellingsen, Maikel Nieves; Pär Ericsson, Adem Güven