Solberg raser mot Bakkerud etter semifinalen

Petter Solberg var knallsterk i kvalifiseringsheatene og hadde første startspor i semifinalen, men den fikk han ødelagt av landsmannen Andreas Bakkerud. Solberg kjørte rett fram i jokeren, mens Bakkerud kunne ha kjørt svingen. Istedenfor gikk Bakkerud også i jokeren og presset Solberg ut.

Dermed ble det lang vei opp til Solberg som røk ut etter å ha blitt nummer fire i semifinalen. Bakkerud vant heatet.

– Akkurat når har jeg det tungt, sier Solberg til Trønder-Avisa etter løpet.

Dermed fortsatte marerittet for Solberg på norsk jord. Aldri har han vunnet på hjemmebane.

– Nå var det nok en gang Bakkerud som ødela, samme skjedde jo Hockenheim. Det er hver gang dette, sa en svært oppgitt Solberg.

– Hvor irritert er du?

– Det er bare så jævla synd. Bakkerud dyttet meg langt opp i skogen. Han hadde en fin inngang til å ta førstesporet, sa Solberg.

Andreas Bakkerud sa dette til Trønder-Avisa etterpå:

– Jeg fokuserte litt for mye på hva Petter gjorde. Det var også noen som hadde vannet banen før semifinalen, så det var litt vann i første sving. Jeg begynte å bremse, men så at jeg ikke klarte den første svingen. Dermed måtte jeg i jokeren. Planen var ikke å kjøre dit, og dessverre var Petter der også. Men det er ikke jeg som ødelegger for Petter i dag. Han hadde seks runder å gjøre det på, sier Bakkerud.

Kristofferson vant på Lånkebanen Andreas Bakkerud havnet på andreplass på hjemmebane.

Disse kom videre fra seminfinalen: