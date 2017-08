Målløst i Fredrikstad

Levanger tok turen til Fredrikstad i helgens 19. runde i førstedivisjon. Med seier ville LFK befeste sin posisjon i striden om kvalifisering til Eliteserien, men det var også et Fredrikstad i poengnød i andre enden av tabellen. Laget fra plankebyen sto med stusselige 14 poeng før helgens kamp, samtidig som LFK hadde fire seiere på rad mot FFK før søndagens oppgjør.

Lite offensivt spill

Men det var Fredrikstad som var det beste laget etter de første 45. Selv om det ikke haglet med sjanser, var hjemmelaget definitivt nærmest. Etter 20 minutter var det Julian Faye Lund som var på en liten bomtur da han skulle klarere en gjennombruddspasning, balle havnet i beina på en FFK-spiller, men LFK fikk akkurat forstyrret nok til at det bare endte med et hjørnespark. På motsatt side av banen fikk ikke LFK til mye, nærmest var kanskje Robert Stene, men et urent treff gjorde at avslutningen til spissen gikk på utsiden av stolpen.

Nordberg av

Omgangens desidert største sjanse kom etter 23 minutter da FFK kontret langs høyresiden. Et strøkent innlegg fant veien til FFK-spiss Kapidzic, men han satte utrolig nok ballen utenfor fra fem meter. Ti minutter senere måtte Tom Erik Nordberg forlate banen med ryggtrøbbel, og Per Verner Rønning kom inn.

Best etter sidebytte

Etter pause var det et LFK som kom på banen med mye mer energi. Selv om de store sjansene uteble de første minuttene, var det mye positivt med gjestene sitt spill, og flere ganger kom Erik Tønne og Bent Sørmo til innlegg fra sine backposisjoner. Etter rundt 60 minutter burde også det ha resultert i scoring da Tønne fant Robert Stene i FFK-boksen, fra rundt sju meter satt spissen ballen utenfor. Etter det kjempet FFK seg litt mer tilbake i kampen, og det svingte mye frem og tilbake, selv om LFK nok hadde et lite overtak i banespillet.

Målløst

I en lang periode hvor lagene ikke klarte å sette hverandre under press, så skulle likevel LFK få til en liten slutspurt. Etter 86 minutter var Aamodt svært nært med å dunke ballen i nettmaskene etter et innlegg fra Tønne, men avslutningen gikk over. Nærmere kom ikke LFK og kampen ebbet ut i 0-0 og et poeng til hvert av lagene.

LFK stilte med følgende lag (4-4-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen Hammer Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Marcus Astvald, Horenus Taddese, Adria Mateo Lopez, Joachim Osvold - Jo Sondre Aas, Robert Stene.