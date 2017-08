Ingebrigtsen: – Han vil gjøre oss mer uforutsigbare

Anders Trondsen ble presentert som Rosenborg-spiller under mandagens pressekonferanse på brakka i Trondheim. Midtbanespilleren kommer fra Sarpsborg 08.

Både sportslig leder Stig Inge Bjørebye og trener Kåre Ingebrigtsen virket å være begeistret over å ha Trondsen på plass.

– Vi er veldig fornøyde. Spilleren passer oss utmerket. Det har vært en lang prosess, hvor vi har sett utviklingen til Anders lenge. Vi er glad for at han nå er her, sa Bjørnebye.

Vanvittig bra venstrefot

Også Ingebrigtsen skrøt av sin nye mann.

– Anders har vi fulgt lenge, og vi har sett han i Lillehammer, Stabæk, og Sarpsborg. Han passer godt i et Rosenborg-system. Han har en del ferdigheter som vi ikke har for mye av akkurat nå, han komplimenterer den gjengen vi har på midtbanene nå. Vi er fryktelig glad for å ha ham på plass.

På spørsmål om hva han bringer laget var Ingebrigtsen klar.

– Han har en vanvittig bra venstrefot. Samtidig har en blikk som vil gjøre oss enda mer uforutsigbare, sa Ingebrigtsen.

Glad for å være på plass

Hovedpersonen selv virket også glad for å være på plass i Trondheim.

– Det er veldig stort. Jeg var på stadion her for noen år siden, og har alltid hatt en drøm om å spille for RBK. Da jeg fikk muligheten måtte jeg bare si ja. Dette er den største klubben i Norge, og jeg er her for å kjempe om titler og spill i Europa, sa Trondsen.

VG spekulerer i at Trondsen sin overgang er verdt rundt 15 millioner kroner. Det vil gjøre ham til tidenes nest dyreste spiller innad i norsk fotball. Rekorden er på 23 millioner da John Carew ble solgt til Rosenborg i 1999.

Midtsjø til Nederland?

Det er grunn til å tro at Trondsen vil erstatte Fredrik Midtsjø. Stjørdalingen er linket til nederlandske AZ Alkmaar, hvor han i tilfelle vil gjenforenes med kompisen Jonas Svensson.

Som Trønder-Avisa skrev i starten av august, er nederlenderne forberedt på å legge rundt 20 millioner kroner på bordet for midtbanespilleren.

AZ-manager John van den Brom var på plass da Rosenborg spilte mot Celtic på Lerkendal i Champions League-kvalifiseringen for halvannen uke siden.

Midtsjø var for øvrig blant RBKs klart beste spillere da trønderne vant 2-1 over Molde etter en sterk snuoperasjon på Aker Stadion lørdag.