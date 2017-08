Adegbenro klar for Rosenborg

På en pressekonferanse på Lerkendal ble den 21 år gamle vingen vist fram som siste tilvekst i Rosenborg-familien.

Adegbenrao landet på Værnes tidligere tirsdag, og ifølge Adresseavisen mottar Viking rundt 10 millioner for spilleren, en sum som kan stige med ytterligere to-tre millioner kroner gjennom ulike klausuler.

– Jeg er her for å vinne. Det er en stor klubb med store ambisjoner som har spilt både i mesterligaen og europaligaen. Jeg kommer hit for å utrette noe og gjøre fansen fornøyd, sa Adegbenro på pressekonferansen.

Adegbenro står med seks seriemål for Viking, som ligger på nest sisteplass i Eliteserien.

Rosenborg sikret seg mandag Anders Trondsen fra Sarpsborg. Prislappen skal være på om lag 15 millioner kroner.