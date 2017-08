Straffer i begge ender da LFK spilte uavgjort

Levanger håpet å komme tilbake på vinnersporet etter 0-0 borte mot Fredrikstad sist. Lite mål i begge ender har vært gjennomgangsmelodien for LFK den siste tiden. Denne gangen skulle det bli mål, men LFK maktet ikke å beseiere bunnlaget Elverum.

Tidlig straffet

Til tross for få baklengsmål skulle det bli en tidlig kalddusj for LFK på onsdag. Etter en åpning som svingte begge veier så var Robert Stene svært nær med å gi LFK ledelsen allerede etter tre minutter. Et godt innlegg fra venstre fant pannebrasken til spissen, men han klarte ikke helt å kommer over ballen og avslutningen gikk et stykke over. I stedet skulle det smelle på den andre siden. En Elverum-spiller kom seg løs på venstresiden, og ble «hakket» på av både Bent Sørmo og Espen Berger, hvor sistnevnte var litt i overkant hardhendt. Dommeren mente det kvalifiserte til straffespark, og det ekspederte Elevrum-spiller Moustapha Ndiaye sikkert i mål etter 15 minutter.

Svak respons

Etter scoringen fortsatte kampbildet vi hadde før scoringen. LFK prøvde å spille mye ball, og Elverum lå dypt og ventet på sjanser til å kontre. Det lykkes de godt med, og truet hjemmelaget i bakrom ved flere anledninger. LFK var heller ikke ufarlige og dominerte mye av banespillet, men de største sjansene uteble. Avslutninger fra langt hold var det nok av, men de fleste gikk enten over eller til side for målene.

Press før pause

LFK klarte å legge et lite press på Elverum rett før sidebytte. Etter 42 minutter fikk Joachim Osvold gå upresset opp på bakerste etter et hjørnespark, men headingen gikk rett på Elverum-keeperen. Det var det nærmeste hjemmelaget kom, og lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Ny straffe og 1-1

Etter pause kom LFK mye bedre ut av startblokkene, og denne gangen var det hjemmelaget sin tur å få muligheten fra 11-metern. Etter et hjørnespark i 51. minutt så ble Per Verner Rønning revet over ende, og til tross for ville protester fra gjestene, så var ikke dommeren i tvil. Fra straffemerket noterte Stene seg for utligningen med en hard straffe til venstre. 1-1. Etter scoringen dominerte LFK mye, og bare minutter etter ropte de på ny straffe, men denne gangen vinket dommer spillet videre.

Skremmeskudd

LFK styrte det aller meste, men holdt likevel på å gå på en smell etter 63 minutter. Elverum spilte en ball i bakrom, og målscorer N’diaye var nære med å komme alene med keeper. En heroisk innsats fra Berger reddet LFK. Sjansen var kanskje et skremmeskudd for LFK, for etter det klarte Elverum å kjempe seg tilbake i kampen. I det kampen gikk inn i siste del så skulle LFK ta over igjen. Espen Berger var nære med en avslutning fra langt hold som keeper måtte gi retur på, men Elverum fikk til slutt klarert. LFK fortsatte å kjøre, og gjestene hadde etter hvert nok med å forsvare seg. Etter 85. minutter var LFK igjen nære frempå etter et hjørnespark, men stussen snek seg på utsiden av stolpen. Like etter kom Pål Aamodt til en avslutning fra 18 meter, men også denne gangen på utsiden. I en periode hvor det skjedde mye kunne også Elverum tatt en ufortjent ledelse da N'diaye kom alene med Faye Lund, men sisteskansen reddet mesterlig.

Vinnermålet uteble

Til tross for sore sjanser til hjemmelaget så maktet ikke LFK å få ballen i mål. Kampen endte med 1-1 og poengdeling.

Slik startert Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen Berger, Per Verner Rønning, Erik Tønne - Marcus Astvald, Adria Mateo Lopez, Horenus Taddese, Jo Sondre Aas - Robert Stene, Joachim Osvold