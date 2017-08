Adegbenro kan spille mot Ajax

– Samuel Adegbenro er etteranmeldt til Uefa foran oppgjørene mot Ajax. Det betyr at han kan spille begge kampene. Trondsen står over, skriver klubben på sin twitter-konto.

Tirsdag kveld ble den tidligere Viking-spissen presentert som RBK-spiller. 21-åringen skal ha kostet trønderne rundt 10 millioner kroner.

– Jeg er her for å vinne. Det er en stor klubb med store ambisjoner som har spilt både i mesterligaen og europaligaen. Jeg kommer hit for å utrette noe og gjøre fansen fornøyd, sa Adegbenro tirsdag.

Han har scoret seks må for Viking denne sesongen.