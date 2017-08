Lerkendal nesten utsolgt

I går møtte RBK Ajax borte i Amsterdam, i det som beskrives som en meget spennende kamp. Med seier, lever håpet om gruppespill i Europaligaen i aller høyeste grad for Rosenborg.

Strykende billettsalg

Daglig leder i Rosenborg Ballklub, Tove Moe Dyrhaug kan fredag formiddag melde om godt billettsalg.

– Det går strykende. Det er nesten ikke ledige seter igjen, forteller hun til Trønder-Avisa. Det gjenstår imidlertid 1.000 gjenkjøpsbilletter.

De som eventuelt blir igjen vil bli lagt ut for salg fredag ettermiddag. Dyrhaug er godt fornøyd med responsen.

– Det er kjempeartig at gutta får spille for et fullsatt Lerkendal, og det er to gode og artige lag som møtes, kommenterer hun.

Høye seertall

NTB skriver at 331.000 fikk med seg kampen på skjermen.

Dette er det nest høyeste Discovery Networks har hatt på en europaligakamp.

Rekorden stammer fra finalen mellom Liverpool og Sevilla i 2016. 401.000 fikk med seg den kampen.